Baby Etchecopar dijo lo que piensa sobre Milei y Espert.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó una fuerte crítica al presidente Javier Milei y dijo lo que piensa sobre su vínculo con José Luis Espert, ex candidato a diputado de La Libertad Avanza que renunció a su postulación por el escándalo de Fred Machado.

En Basta Baby, programa que sale por A24, el periodista criticó la defensa de Milei a Espert, vinculado a Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Te explican todo. Y vos le decís 'pero escuchame, maestro'. En el caso de este: 'Espert está con el narcotráfico'. 'No, Espert...' Lo que me lleva a pensar que son socios con Espert, preguntemos la verdad", declaró Etchecopar.

"Estuvo bien Feinmann, hoy lo acorraló un poco al Presidente. El Presidente... qué se yo, no sé qué decir", expresó, al hacer referencia a la entrevista que Eduardo Feinmann le hizo a Javier Milei el miércoles.

Su dura crítica al Gobierno: "No te van a curar"

Además, Baby Etchecopar cuestionó el accionar de los integrantes del Gobierno nacional. "Chicos, no quiero ofender pero, realmente, esto es como tener un cáncer y llevárselo a un pedicuro. Estos políticos son pedicuros, no son médicos, y no te van a curar. Creo que la endemia de la Argentina, el problema de la Argentina es que son pedicuros", explicó.

"El problema es que son un montón de improvisados con poder", continuó Etchecopar y concuyó: "Todos los políticos que escucho en los últimos 44 años tienen razón. ¿Vos escuchas a algún político diciendo 'estoy equivocado'? No"