El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, protagonizó un insólito furcio durante la conferencia de prensa que brindó este martes a los medios de comunicación en Casa Rosada.

"Si hay alguien comprometido con la corrupción siempre ha sido el Presidente", expresó Adorni en la conferencia y, en referencia a los audios en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, denunció una presunta red de coimas en el sector, el vocero agregó: "Yo puedo confirmarte que el contenido de los audios es falso".