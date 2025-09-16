EN VIVO
El insólito furcio de Adorni sobre Milei: "Corrupción"

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, tuvo un furcio durante la conferencia de prensa y el video circuló en las redes sociales. 

16 de septiembre, 2025 | 16.34

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, protagonizó un insólito furcio durante la conferencia de prensa que brindó este martes a los medios de comunicación en Casa Rosada

"Si hay alguien comprometido con la corrupción siempre ha sido el Presidente", expresó Adorni en la conferencia y, en referencia a los audios en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, denunció una presunta red de coimas en el sector, el vocero agregó: "Yo puedo confirmarte que el contenido de los audios es falso". 

