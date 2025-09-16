Adorni, contra las universidades: "La mentira de cerrar"

A horas de otra nueva marcha federal universitaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra la comunidad educativa al afirmar que "empezaron a hablar de financiamiento" cuando "se dieron cuenta que estaba agotada la mentira de privatizar o cerrar las universidades". También criticó a los legisladores de la oposición por querer querer "instalar una especie de paritaria en el Congreso", en plena víspera de una nueva sesión en la Cámara de Diputados para tratar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

"Cuando se dieron cuenta que estaba agotada la mentira de privatizar o cerrar las universidades, empezaron a hablar de la falta de financiamiento. Es increíble", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. En medio de las críticas al Ejecutivo por los números proyectados en el Presupuesto 2026, el portavoz remarcó: "No están en riesgo la educación pública ni las universidades".

NOTA EN DESARROLLO