En Radio Rivadavia contaron la verdadera razón por la que Milei eligió a Adorni: "Estrecho vínculo".

Una figura de Radio Rivadavia reveló el verdadero motivo por el que el presidente Javier Milei designó a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, después de la renuncia de Guillermo Francos. Qué se supo.

En su programa del sábado, la periodista Guadalupe Vázquez explicó que "los cambios" de los que se venía hablando para el Gobierno "se empezaron a poner en duda" después del triunfo de las elecciones legislativas nacionales. "¿Quién cambia un equipo ganador?", se preguntó y contestó inmediatamente: "Milei cambia un equipo ganador".

"Ayer, sobre el pucho, estábamos terminando el programa con Jonatan Viale, faltaban cinco minutitos y cayó la bomba que finalmente lo que parecía que se empezaba a diluir, incluso dicho por el propio jefe de Gabinete, ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hacía dos días había estado en el estudio de TN negando esa posibliidad, la posibilidad de su salida", relató Vázquez.

Luego, la periodista explicó: "Eso, finalmente, ocurrió, ayer viernes a última hora. Manuel Adorni es quien lo reemplaza. Alguien que no tiene experiencia política. Se ve que quieren imprimirle al rol de jefe de Gabinete una impronta más que ver con la gestión, aunque tampoco fue el fuerte de Manuel Adorni en su paso por la Secretaría de Medios". Y concluyó: "De hecho no es una secretaría que haya hecho una gran reestructuración, no era alguien tampoco que estaba tan en el día a día de la gestión. Sí en la construcción de poder, sí en su estrecho vínculo con Karina Milei y en su muy buen vínculo con Santiago Caputo, que esa puede ser la clave de su nombramiento".

En Radio Rivadavia contaron la verdadera razón por la que Milei eligió a Adorni: "Estrecho vínculo".

Los cambios en el gabinete de Javier Milei

Después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, comenzaron los cambios en el gabinete de Javier Milei. La primera salida que se confirmó fue la de Francos, reemplazado en la jefatura de Gabinete por el ex vocero de la Presidencia, Manuel Adorni; con la salida de Adorni se fue también Lisandro Catalán, a quien reemplazó el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli.