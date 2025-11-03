Ignacio Ortelli contó la verdadera razón por la que Milei "echó" a Francos: "Muy raro".

El periodista Ignacio Ortelli informó la verdadera razón por la que el presidente Javier Milei "echó" a Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, aunque desde el Gobierno anunciaron su salida como una renuncia.

En el programa que conduce en Radio Rivadavia, Ortelli comenzó: "La salida de Francos sí sorprende, no por lo que significó Francos en estos dos años, por su vocación dialoguista, no por eso. Sino por los condimentos que rodean a la salida de Francos".

"Aparentemente, y esto es información, a Francos lo echó Milei. ¿Y lo echó cansado de qué? Cansado de algunas actitudes. Muy raro, Guillermo Francos un señor, se ha portado siempre de manera muy apropiada. No con los periodistas, con el propio Gobierno, con el propio gabinete, con los ministros", continuó el periodista.

Asimismo, Ortelli consideró: "Creo que debe haber sido uno de los pocos integrantes de este gabinete que no operó nunca jamás a nadie. No operó contra ningún ministro, contra ningún integrante de La Libertad Avanza. Hizo equilibrio constantemente".

Los cambios en el gabinete de Javier Milei

Después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, comenzaron los cambios en el gabinete de Javier Milei. La primera salida que se confirmó fue la de Francos, reemplazado en la jefatura de Gabinete por el ex vocero de la Presidencia, Manuel Adorni; con la salida de Adorni se fue también Lisandro Catalán, a quien reemplazó el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli.