Impacto por cómo apareció Ignacio Ortelli en vivo: qué le pasó en el ojo

El periodista Ignacio Ortelli impactó con su apariencia durante los programas que conduce en A24 y Radio Rivadavia. El aspecto del ojo del comunicador generó preocupación entre los televidentes y quienes seguían Hasta Mañana por el canal de streaming de la radio.

Qué le pasó en el ojo a Ignacio Ortelli, el periodista de A24

Ortelli realizó su columna política habitual en Radio Rivadavia y, tras un recorte que compartieron en redes sociales, un usuario consultó qué le había pasado por el aspecto de su ojo que parecía estar casi ensangrentado. "Sí, me operé el ojo e hizo un derrame a lo Terminator", explicó ante la consulta de diferentes usuarios.

Según explicó el periodista, se trata de un pequeño derrame y continuará con el llamativo aspecto por alrededor de una semana. Entre los usuarios de X (antes Twitter) le desearon una pronta recuperación.

Ortelli había sufrido un desprendimiento de la retina de su ojo en mayo de 2025 y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, la actual situación se debe a una operación reciente. Al respecto, aclaró: "La operación fue un éxito. ¡Es un tema estético que en diez días se pasa!".

“Recen por mí”: la inicial preocupación del periodista por su ojo

A comienzos de mayo, tras la primera operación, Ortelli había hecho un posteo en su cuenta de Instagram. “En cuanto esté mejor (recen por mí), me pondré a responder uno por uno los hermosos mensajes que me cuentan que he recibido”, escribió, visiblemente emocionado por el apoyo recibido. En el mismo posteo había hablado sobre su reciente paternidad, tras el nacimiento de su hija Sofía en marzo pasado.

El desprendimiento de retina es una afección oftalmológica grave que requiere atención urgente, ya que puede provocar pérdida de visión. Sus síntomas más frecuentes incluyen manchas flotantes, destellos de luz y visión parcial, como una sombra que cubre el campo visual.