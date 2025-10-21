Jonatan Viale decidió contar lo que sabe sobre los resultados del próximo domingo: “La verdad…”

Jonatan Viale cuestionó la más reciente maniobra de La Libertad Avanza: “La verdad…".

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas, donde los argentinos deberán salir a votar para elegir a quienes ocuparán las 127 bancas a renovar (de las 257 que hay) en la Cámara de Diputados, así como las 24 en disputa de la Cámara de Senadores (que en total posee 72).

La Dirección Nacional Electoral (Dine) realizó un simulacro este último fin de semana, en lo que supone una tradicional puesta a punto de los comicios. Sin embargo, un detalle del oficialismo llamó la atención de la oposición: se efectuó un recuento a nivel nacional, en lugar de hacerlo por distrito. Esto, desde luego, favorece al Gobierno ya que su partido tiene la misma denominación en todas las provincias; mientras que sectores como el peronismo o el radicalismo usan nombres alternos (como Fuerza San Juan, de Fuerza Patria).

Lejos de pasar desapercibido, esto fue elevado a la Justicia Electoral, que el martes se expedirá al respecto y todo parece indicar que la Cámara Nacional Electoral fallará en favor de la UCR y el PJ en su reclamo. Aún así, la situación fue materia de análisis por parte de los diferentes programas de televisión avocados a la política, incluyendo aquel del que forma parte Jonatan Viale.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre la posibilidad de un recuento nacional?

En pleno debate entre panelistas de TN, sobre la polémica de que los votos a Gildo Isfrán en Formosa (tomando un ejemplo) no cuenten para Fuerza Patria, dejó en claro que si fuera por él "yo sí se los cuento al peronismo, yo sí se los cuento". Uno de sus compañeros, en tanto, puso en tela de juicio esta maniobra: "Si el gobierno tiene que recurrir a no contar los votos de Gildo Insfrán es porque no ganó". "Bueno, vamos a ver el resultado", retrucó Viale.

Para cerrar, el trabajador de prensa tomó la palabra, habló sobre los resultados del próximo domingo y deslizó: "La verdad es insólito que estemos discutiendo si Gildo Insfrán pertenece o no a Fuerza Patria".