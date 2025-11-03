Nancy Pazos reveló una conversación de Milei que lo deja expuesto: "Un favor"

Nancy Pazos reveló una íntima conversación de Milei que lo pone en jaque.

Javier Milei logró hace poco más de una semana un triunfo electoral que le vino como anillo al dedo: no solo lo favorece el hecho de sumar más representantes de La Libertad Avanza en el Congreso, sino que además le sirve como bocanada de aire luego de los sucesivos inconvenientes en los que se vio involucrado ya sea él como su partido, incluyendo la escandalosa renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires.

Es por ello que fue foco de análisis un tanto más de lo usual, sobre todo por los pasos que dará luego de la victoria en los comicios. Numerosos periodistas y especialistas políticos han dado su parecer, incluyendo a Nancy Pazos, quien en medio de todo esto ha revelado una conversación que el jefe de gobierno mantuvo con un empresario y que ha desnudado, una vez más, la particular característica que tiene el poder ejercido por este.

Javier Milei junto a su hermana Karina.

Nancy Pazos y una conversación que deja expuesto a Javier Milei

La trabajadora de prensa mencionó que "este fin de semana un analista contó una charla (de Milei) con un empresario, donde el empresario recibe por redes sociales un aviso del presidente diciéndole 'che, necesito que me hagas este favor'". "Por una red social", enfatizó Nancy Pazos, para luego proseguir: "Entonces el empresario le contesta 'no hay problema, pero me bloqueaste de WhatsApp'. El presidente le contesta 'ah, debe haber sido Karina'. Es decir, el manejo de esta dupla en lo más alto del poder es unívoco".

"Yo creo que en algún punto, y después de todos los cambios que han acontecido, no se puede escindir a la persona de Milei de su hermana Karina. Está claro que juegan al juego del poder absolútamente juntos. No he visto algo así, recuerdo cuando Nestor Kirchner era presidente y estaba Cristina como doble comando, pero en realidad no era tan simbiótico como es claramente esta dupla en el poder", sentenció.