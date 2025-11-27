Horror por lo que filtró Nelson Castro sobre la muerte de Diego Maradona.

Nelson Castro sacó a la luz una información desagradable acerca de la muerte de Diego Maradona y fue destrozado por los fanáticos del "Diez" en las redes sociales. El reconocido periodista de 70 años de la televisión, quien actualmente trabaja en TN y El Trece, contó detalles acerca de una supuesta situación en particular que causó estupor entre los futboleros en general.

El famoso comunicador hizo público que el ídolo del fútbol argentino ''fue enterrado sin su corazón porque existía el temor de que su féretro pudiera ser profanado". Además, relató que el órgano mecionado del crack de Villa Fiorito "pesaba el doble" de lo normal' y aportó más datos acerca del impactante fallecimiento del emblema de Boca Juniors y la Selección Argentina.

Nelson Castro, desagradable: "Maradona fue enterrado sin su corazón"

El famoso periodista de la TV argentina reveló durante la entrevista con Diego Leuco, en el documental El Cuerpo de D10S, que el astro del fútbol "fue enterrado sin su corazón porque durante el entierro, que fue bochornoso, hubo temor de que robaran el féretro". Al mismo tiempo, detalló que "entonces, como el corazón es un elemento determinante en la autopsia y en el análisis tóxico para este juicio, se temió que el féretro pudiera ser profanado y se le quitara el órgano clave".

Además, Nelson Castro planteó sobre el deceso del entrenador de Gimnasia de La Plata que "su corazón pesaba el doble de lo que pesa habitualmente un corazón, por lo que había miedo de que se alterara o dificultara todas las pericias médicas para este caso". Por último, mencionó que "por eso está en el Instituto Médico Forense de la Policía Científica de La Plata... Es un hecho que marca el cruel fin de Maradona".

La causa por la muerte de Maradona, sin justicia y empantanda 5 años después

El fallecimiento del astro continúa siendo una herida abierta en la memoria colectiva argentina. El proceso judicial, lejos de esclarecer responsabilidades, se convirtió en un laberinto de decisiones cruzadas, demoras estructurales y peleas personales entre defensores, fiscales y magistrados.

La imputada enfermera Gisela Madrid, testigo del último día de Diego, sigue esperando un juicio que no llega. Lo que debía ser una instancia para escuchar a un jurado popular terminó atrapado en una maraña procesal que suma capítulos, pero no respuestas.