El periodista político Nelson Castro reveló detalles sobre su vida amorosa y habló sobre la homosexualidad. Qué dijo Castro en la entrevista que le dio a Clarín.

"Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema, siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás", expresó Castro en la nota y agregó: "Eso estuvo presente durante un tiempo en los años noventa y en algún momento del kirchnerismo. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas".

En la misma nota, el periodista habló de una desconocida historia de amor que protagonizó. "Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y bueno, se frustró. Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir".

"Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió", continuó Castro y agregó: "Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar".

La visión de Nelson Castro sobre la muerte

En otro pasaje de la nota, Nelson Castro dio su visión sobre la muerte, a la que aseguró que no le tiene miedo. "No le temo. Además, el haber hecho la carrera médica te curte para enfrentar la muerte, ¿no? Por supuesto, uno no quiere el dolor, el sufrimiento, nadie lo quiere. Pero yo no le temo a la muerte, soy una persona de fe. Estoy convencido de que hay algo, que no sé qué es, distinto, como dice Jorge Luis Borges, del otro lado del ocaso. Le temo sí a la decrepitud. Siempre le pido a Dios no sufrirla", expresó.