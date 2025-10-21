Nelson Castro le pegó en el piso a Milei y le dijo lo que "debería" hacer: "Eso".

El periodista Nelson Castro no se guardó nada y le dijo al presidente Javier Milei lo que piensa sobre su gestión, a días de las elecciones legislativas nacionales. El comentario que hizo en Radio Rivadavia.

"El ajuste, que había que hacerlo, esto es indiscutible, tiene sentido en cuanto a generar mejores condiciones de vida. Si la gente ve que el ajuste no le genera mejores condiciones de vida dice 'guardate el ajuste donde fuere'", opinó Nelson Castro.

Luego, el periodista consideró: "La gente finalmente se ata a tener una esperanza, aunque la esperanza que tenga sea algo que diga 'no, ahí tampoco va'. Eso lo podemos decir nosotros, pero no el que la está pasando mal".

"Este es el contexto, con esto llegamos a las elecciones", continuó y añadió: "Es una mezcla de cosas, porque la realidad es así. Y a estas cosas le debe prestar atención un gobierno que, además, está enfrascado en internas feroces".

Qué "debería" hacer Milei, según Nelson Castro

Así, el periodista de Radio Rivadavia criticó fuertemente al Gobierno nacional. Después de dar su panorama de cara a las elecciones, Nelson Castro concluyó: "Y eso es porque el Gobierno vive en su nube de poder. El Presidente vive encerrado en Olivos, debería caminar más la calle, no solamente para los actos. Debería caminar más la calle y debería escuchar a otra gente".