Los últimos diez años de Diego Maradona estuvieron atravesados por regresos, homenajes y reencuentros con el fútbol y con su gente. Como entrenador, como emblema en cada estadio que pisaba o como figura popular que seguía despertando emoción, Diego vivió una década donde su presencia volvía a mover multitudes y renovaba el vínculo con hinchas de todas las edades.

El día de su muerte no estuvo lejos de esa lógica: en la jornada de su despedida, el país entero se reunió para decirle adiós. Calles colmadas, camisetas celestes y blancas, banderas y cánticos que recordaban su legado. Como todo lo que rodeaba a Diego, se condensó el amor popular y esa conexión única entre Maradona y el pueblo.

La galería de fotos de Kaloian Santos Cabrera reúne esos retratos: los últimos años de Diego y el adiós multitudinario que confirmó, una vez más, que su figura trascendió cualquier tiempo.

Las fotos de Kaloian Santos de los últimos 10 años de Maradona