Los 2 refuerzos que ya suenan en Racing para el 2026: Gustavo Costas se ilusiona

Los dos refuerzos que ya suenan en Racing para el 2026.

Racing ya piensa en los posibles refuerzos para el 2026, a la espera del partido por los cuartos de final del vigente Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. Tanto el presidente Diego Milito como el entrenador Gustavo Costas y el director deportivo Sebastián Saja trabajarán en conjunto para concretar los fichajes en el próximo mercado de pases.

En este sentido, los apuntados iniciales son nada menos que Roger Martínez y Tomás Guidara. El centrodelantero colombiano de 31 años se marchó en enero pasado rumbo a Al-Taawon FC. de Arabia Saudita, aunque en diversas entrevistas manifestó que le gustaría volver al club en el que debutó en la Primera división y fue campeón. Adrián "Maravilla" Martínez tiene 33 años, Adrián "Rocky" Balboa no estuvo a la altura de las circunstancias, Luciano Vietto arrastra problemas físicos permanentemente y Elías Torres estará seis meses más sin jugar, por lo que la búsqueda de un "9" suplente se volvió imperiosa.

El ex Aldosivi de Mar del Plata tiene contrato hasta junio próximo en Asia, aunque podría firmar un prevínculo con otra institución seis meses antes. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, hoy su pase vale alrededor de dos millones de dólares, aunque el sueldo que percibe actualmente es muy alto. Las tratativas no serán sencillas.

Roger Martínez, un hijo de la casa que fue campeón con Racing.

Por su parte, el lateral derecho de Huracán tiene 29 años y se ha destacado en las últimas temporadas en la Argentina. Con Facundo Mura a punto de irse en libertad de acción y el uruguayo Gastón Martirena con posibilidades de ser vendido, Racing necesitará reforzar esa zona con uno o dos futbolistas. La edad del defensor y el contrato no tan alto en Parque Patricios, además del deseo de cambiar de aire del protagonista, pueden llegar a inclinar la balanza a favor en la hipotética negociación. El convenio con el "Globo" culminará en diciembre del 2025 y su valor aproximado es de 1.500.000 dólares.

Los números de Roger Martínez en Racing

82 partidos oficiales entre sus 3 ciclos: 2013-2014, 2016 y 2024.

24 goles.

3 asistencias.

1 título conseguido.

Las estadísticas de Guidara en el fútbol argentino

229 encuentros entre Belgrano de Córdoba, Vélez y Huracán.

Sin goles.

7 asistencias.

37 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

1 campeonato logrado.

Racing espera por el rival de los cuartos del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Gustavo Costas aguarda por el vencedor del partido entre Lanús y Tigre en La Fortaleza, a disputarse el miércoles 26 de noviembre a las 21.30. Si gana el "Grana", la "Academia" será visitante, en tanto que si se impone el "Matador" chocarán en Avellaneda. Sea cual sea la cancha, el duelo de cuartos será el lunes 1° de diciembre a las 21.30.