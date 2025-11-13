Cuánto pide Racing por Facundo Cambeses: Gustavo Costas, atento al mercado de pases

Atento Costas: por cuánto se puede ir Cambeses de Racing

Facundo Cambeses está en el radar de varios clubes después de su buen desempeño en el arco de Racing y su convocatoria a la Selección Argentina. Por este motivo, se encendieron todas las alarmas en el cuerpo técnico de Gustavo Costas y hay preocupación, teniendo en cuenta que es el arquero titular del elenco de Avellaneda. Por supuesto, dependerá de que las ofertas convenzan a la dirigencia o que algún equipo ejecute la cláusula de recisión.

El reemplazo de Gabriel Arias bajo los tres palos de la "Academia" se ganó rápidamente el lugar como titular y al poco tiempo Lionel Scaloni lo tuvo en cuenta para la "Albiceleste". La rápida adaptación del exhombre de Banfield llevó a que aparezcan sondeos de conjuntos otros países por él, pero todavía no hubo nada concreto. Según trascendió, la decisión del presidente Diego Milito y compañía estaría tomada, por lo que todo indica que no se iría, salvo que paguen el monto establecido.

Por cuánto dinero puede irse Cambeses del Racing de Costas

Ante las posibles ofertas por el guardameta del equipo de Avellaneda, la única opción posible sería que el club que lo busque abone los 15 millones de euros de su cláusula de recisión. Los directivos no aceptarían menos dinero para quedarse con él en el próximo mercado de pases, por lo que descartarían cualquier otro tipo de ofrecimiento por el arquero que tiene contrato hasta diciembre del 2027. Sin dudas, en caso de que esto suceda sería una baja más que sensible para el DT de cara a los desafíos que puede tener por delante.

Cabe destacar que, recientemente, su manager Juan Cruz Oller habló en TyC Sports y esbozó que "va a llegar una propuesta muy importante. Dependerá de los dirigentes si deciden vender o hacer el esfuerzo para retenerlo". De esta manera, no está asegurada su continuidad en el Racing de Costas y dichas declaraciones no tardaron en impactar en la "Academia". Ahora, la decisión final quedará en manos de Milito y el resto de los directivos, aunque también del propio Cambeses.

Facundo Cambeses es candidato a irse de Racing

Los números de Cambeses en Racing

Partidos jugados : 32.

: 32. Goles recibidos : 25.

: 25. Vallas invictas : 18.

: 18. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

La oferta de Gremio de Brasil por Cambeses

Según revelaron medios brasileños y Racing de Alma a principios del 2025, el "Tricolor" ofreció 2.5 millones de dólares más 500.000 en bonus por el arquero de la "Academia", luego de haber perdido a Agustín Marchesín, quien fue transferido a Boca Juniors. Si bien la propuesta es tenadora desde los números, el manager, Sebastián Saja, la rechazó y habría dejado en claro que el club solo aceptaría una oferta superadora. Ahora, con el guardameta como titular fijo, todo indica que tendrán que elevar la oferta para contratarlo.

Cuándo juega Racing vs. Newell's por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Costas visitará al de Lucas Bernardi el próximo domingo 16 de noviembre a las 20.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.