Demían Talavera, el arquero de 18 años que Scaloni citó a la Selección Argentina

La joya de 18 años que Scaloni citó a la Selección Argentina y que no tiene contrato en su club.

Entre las tantas figuras que se entrenan en la Selección Argentina para el amistoso frente a Angola, apareció una cara desconocida que captó la atención en España. La persona en cuestión es Demían Calavera, arquero de 18 años que fue convocado por Lionel Scaloni como sparring que vive una situación particular: pertenece a San Lorenzo de Almagro sin tener contrato firmado.

Oriundo de González Catán y con un paso por las Divisiones Inferiores del Club Atlético Banfield, Talavera arribó al club de Boedo en 2017, , cuando tenía 11 años. Si bien fue realizando un recorrido acorde a su edad de juvenil, debutó en la Reserva de San Lorenzo en este 2025 de la mano de Leandro "Pipi" Romagnoli, antes de que el ídolo pasara a ser entrenador de la Primera del equipo de Boedo.

En su primer partido con la Reserva, el portero se lució y tuvo un arranque a lo grande, ya que le atajó un penal a los 39 minutos de la pirmera parte al delantero Ivo Visona de Platense. Con 9 partidos atajados como titular en el Torneo Proyección, Talavera fue subido por Damián Ayude al plantel profesional y suele ser parte de los entrenamientos en la semana.

Demián Talavera, la joya de 18 años que Scaloni citó a la Selección Argentina y no tiene contrato en San Lorenzo

Más allá de las buenas condiciones que demuestra y que despertaron el interés en el cuerpo técnico del seleccionado argentino, en San Lorenzo hay incertidumbre con respecto a su futuro porque, en la actualidad, se encuentra sin contrato. Debido a esa situación, el jugador podría estar en condiciones de negociar su salida con cualquier club en condición de libre, en medio del caos institucional que atraviesa el club "Azulgrana".

Por los problemas económicos que vive San Lorenzo y con la incapacidad para incorporar, Ayude reconoció en varias oportunidades que la prioridad sería darle oportunidades a los chicos de las inferiores, por lo que la dirigencia de San Lorenzo, en este momento comandada por Marcelo Moretti, deberá acelerar para no perder a una joya que ya es observada por Scaloni.

Las cuatro sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

El seleccionado argentino enfrentará a Angola el próximo viernes 14 de noviembre a las 13 horas en nuestro país, en el último amistoso de preparación de 2025 rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni presentó una convocatoria conformada únicamente por futbolistas del ámbito internacional; la ausencia de representantes del fútbol argentino se explica porque el Torneo Clausura 2025 está en una etapa decisiva y los equipos sufrirían no poder contar con sus figuras para estos últimos compromisos. La lista presenta algunas sorpresas, entre las que destacan la falta de Emiliano 'Dibu' Martínez y la inclusión de jugadores que podrían tener su debut con la 'Albiceleste'.

Este será la última presentación del combinado nacional, que recién retomará la actividad en marzo a falta de tres meses para la cita mundialista. Si bien se especula con que en esa fecha se juegue la Finalissima ante España, la cercanía entre ambas competiciones provoca incertidumbre y su realización aún no fue confirmada. Mientras tanto, el DT buscará seguir probando jugadores para acompañar el lógico recambio generacional que atraviesa el seleccionado después de sus últimas consagraciones.

Máximo Perrone

El volante de 22 años surgido en Vélez Sarsfield es la primera sorpresa de la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Angola. Después de su salida del 'Fortín' y un breve paso por el Manchester City, el zurdo recaló en el Como de Italia y junto con Nico Paz, otro de los convocados para este duelo, se adueñó del mediocampo del conjunto que dirige técnicamente Cesc Fábregas. En la actual temporada disputó 10 partidos (nueve por la Serie A y el restante por Copa Italia) y anotó un solo gol en el empate por 1 a 1 frente al Atalanta.

Joaquín Panichelli

Uno de los delanteros jóvenes que es sensación en el fútbol europeo: con nueve tantos en apenas once fechas, el artillero con pasado en River Plate es figura en el Racing de Estrasburgo que pelea en lo más alto de la Ligue 1 de Francia. Además, logró convertir en su debut por Conference League la fecha pasada contra el Jagiellonia Białystok de Polonia. Gracias a sus buenas actuaciones, vestirá por primera vez en su carrera la camiseta de Argentina.

En una reciente entrevista con Radio La Red (AM 910), el atacante cordobés expresó su deseo de regresar al 'Millonario' en algún momento de su carrera: "A River le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver. Es lo más grande que hay en Argentina". Sin embargo, se mantiene enfocado en el gran presente que atraviesa con el cuadro de Alsacia.

Gianluca Prestianni

Con 19 años, Prestianni es el futbolista más joven de la nómina de convocados por Scaloni para el enfrentamiento entre Argentina y Angola. El extremo, también surgido en Vélez al igual que Perrone, tuvo una destacada actuación hace unas semanas con la 'Albiceleste' en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile: el entrenador Diego Placente lo eligió como reemplazante de Álvaro Montoro tras su lesión y su aporte ofensivo fue fundamental para que el combinado alcance la final del torneo. Es el otro debutante de la lista en la Mayor junto con Panichelli.

Valentín Barco

El lateral ex Boca Juniors regresó a una convocatoria de Lionel Scaloni después de cinco meses: en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de junio ante Chile y Colombia estuvo en el banco de suplentes aunque no sumó minutos. Ahora, tendrá una nueva oportunidad para mostrar el gran nivel que viene teniendo en el Racing de Estrasburgo, equipo en el que encontró su mejor versión desde que llegó a Europa: en esta campaña anotó un gol y repartió cuatro asistencias.