Franco Mastantuono apareció en el entrenamiento de la Selección Argentina y sorprendió a todos

Franco Mastantuono sorprendió a todos en la Selección Argentina: qué hizo el volante del Real Madrid.

Franco Mastantuono tomó este martes una decisión que sorprendió a todos en la Selección Argentina. En los primeros días del parate de dos semanas que atraviesa el fútbol europeo por la fecha FIFA (su equipo, Real Madrid, recién jugará nuevamente por La Liga de España el 23 de noviembre), el volante de 18 años decidió hacerse presente en el entrenamiento de la 'Albiceleste' en Alicante en la previa del amistoso de preparación frente a Angola que disputará el viernes.

Si bien no se encuentra entre los convocados por Lionel Scaloni para este encuentro por una pubalgia de la que aún se está recuperando, el ex River Plate quiso sumarse a la práctica de sus compañeros como un espectador más. Las imágenes que se difundieron en redes sociales lo mostraron junto a algunos colaboradores observando los ejercicios; incluso, llegó a charlar y bromear con algunos de ellos.

Mastantuono apareció en el entrenamiento de la Selección Argentina: qué hará el volante del Real Madrid

En principio, el oriundo de Azul estará junto con el grupo hasta el jueves, día en el que el combinado nacional realizará un entrenamiento abierto al público en el Estadio Martínez Valero del Elche. Autorizado por el cuerpo técnico, permanecerá como acompañante y no participará de los ejercicios para no poner en riesgo su recuperación; tampoco viajará a presenciar el duelo contra el seleccionado africano, debido a que no cumple con los "trámites sanitarios" requeridos vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que se requieren para entrar al país. Por este motivo, hubo tres futbolistas desafectados de la nómina: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, todos del Atlético de Madrid.

El volante ofensivo estuvo presente en el entrenamiento de la 'Albiceleste' en Alicante, días antes del amistoso con Angola / Crédito: Hugo Izquierdo.

La lista completa de la Selección Argentina vs. Angola

Arqueros : Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). Defensores : Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). Mediocampistas : Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Máximo Perrone (Como).

: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Máximo Perrone (Como). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Las estadísticas de Mastantuono en su carrera

Partidos jugados : 76 (64 con River; 9 con el Real Madrid y 3 con la Selección Argentina).

: 76 (64 con River; 9 con el Real Madrid y 3 con la Selección Argentina). Goles : 11 (10 con River y uno con el Real Madrid).

: 11 (10 con River y uno con el Real Madrid). Asistencias : 8 (7 con River y una con el Real Madrid).

: 8 (7 con River y una con el Real Madrid). Títulos: 1 (Supercopa Argentina 2023 con River).

Angola vs. Argentina amistoso: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 12 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.