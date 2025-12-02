6 consejos para cargar tu celular y no dañar la batería

Las baterías de los celulares modernos son de iones de litio, tecnología eficiente, pero sensible: su vida útil se ve afectada por cómo las cargamos. Pequeños hábitos, como dejar el celular enchufado toda la noche o usarlo mientras se carga, pueden acelerar el desgaste. Por eso, adoptando buenos hábitos de carga y cuidado, podés extender la vida útil de tu batería y evitar reemplazos prematuros.

Principales consejos para cuidar la batería del celular

Mantené la carga entre 20% y 80% : expertos coinciden en que evitar ciclos completos —es decir, no dejar que la batería se agote hasta 0% ni cargarla siempre hasta 100%— ayuda a reducir el desgaste químico. Cargar en intervalos moderados (cuando baja al 20% y desconectar cerca del 80%) es mejor que hacer cargas completas frecuentemente.

: expertos coinciden en que evitar ciclos completos —es decir, no dejar que la batería se agote hasta 0% ni cargarla siempre hasta 100%— ayuda a reducir el desgaste químico. Cargar en intervalos moderados (cuando baja al 20% y desconectar cerca del 80%) es mejor que hacer cargas completas frecuentemente. Evitá el calor y la exposición al sol o fuentes de calor : temperaturas elevadas aceleran la degradación de las baterías de iones de litio. Si el celular se recalienta —por carga, uso intenso o ambiente caluroso— se reduce su vida útil. Durante la carga, lo ideal es apoyar el celular en una superficie ventilada, sin fundas que retengan calor.

: temperaturas elevadas aceleran la degradación de las baterías de iones de litio. Si el celular se recalienta —por carga, uso intenso o ambiente caluroso— se reduce su vida útil. Durante la carga, lo ideal es apoyar el celular en una superficie ventilada, sin fundas que retengan calor. Usá cargadores y cables originales o certificados: los accesorios de baja calidad o genéricos pueden suministrar voltajes inestables, lo que pone en riesgo la batería y el sistema del teléfono.

No uses el celular mientras se carga, si querés cuidar su vida útil : actividades demandantes como videojuegos, streaming o hablar mientras carga generan calor extra y aumentan la tensión en la batería. Esto acelera su desgaste.

: actividades demandantes como videojuegos, streaming o hablar mientras carga generan calor extra y aumentan la tensión en la batería. Esto acelera su desgaste. Evitalo dejar cargando toda la noche o por tiempo prolongado : mantener el teléfono enchufado muchas horas puede mantener la batería al 100% más tiempo del necesario, lo que —según especialistas— acelera la degradación. Si tu celular tiene alguna función de “carga optimizada” o “protección de batería”, conviene activarla.

: mantener el teléfono enchufado muchas horas puede mantener la batería al 100% más tiempo del necesario, lo que —según especialistas— acelera la degradación. Si tu celular tiene alguna función de “carga optimizada” o “protección de batería”, conviene activarla. Hacé cargas frecuentes y parciales en lugar de pocas cargas completas: para muchos dispositivos, pequeños recargas a lo largo del día —siempre respetando el rango 20%-80%— afectan menos la batería que ciclos completos.

Por qué estos cuidados marcan la diferencia

Las baterías se degradan con el tiempo en función de ciclos de carga y condiciones de uso. Cargar habitualmente hasta 100% o permitir sobrecalentamiento somete las celdas internas a mayor estrés químico, lo que acelera la pérdida de capacidad. Adoptá estos buenos hábitos y extendé la vida útil de tu smartphone.