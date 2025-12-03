Mario Pergolini fue invitado a dar una charla en el marco de la Tecweek, uno de los eventos tecnológicos más importante de Latinoamérica. Allí se refirió a la relación que hoy en día tenemos con los celulares, así como también al crecimiento de la Inteligencia Artificial y cómo fue ganando lugar en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
La revelación de Mario Pergolini sobre el futuro de los teléfonos
"El teléfono tiende a desaparecer en 5 o 6 años. Y usted dice '¿cómo?', se mueren sin el teléfono. Va a empezar a haber distintas interfaces. Lo pusimos todo en un teléfono porque era una forma de comunicarse, teníamos todo, pero ahora hay lentes para eso; estamos teniendo otro tipo de interfaz y el hablar con una máquina cada vez va a ser más sencillo", señaló.
Seguido a ello, sumó: "Todas las computadoras que están saliendo a partir de ahora con las nuevas arquitecturas, como Windows, ya tiene un Copilot en donde vos podés hablarle directamente. Y estos chicos, en su soledad, van a charlar mucho más con estas máquinas que a lo mejor con adultos".
Al respecto, ahondó: "Este asistente que va a tener cada uno de ustedes se va a poder entrenar en el tema que quieran, como 'solo leeme estos pdf' o 'fijate dentro de este mundo en el que yo me muevo'. A lo mejor el mismísimo ministerio dice 'miren, esta es la base de datos con la que pueden charlar'".
Tras mencionar que "eso va a ser increíble", hizo hincapié en una última cuestión: "Toda la IA va a pasar a ser física, se supone que dentro de cuatro o cinco años va a haber casi tantos robots como teléfonos. El año que viene ya se empiezan a vender a nivel masivo, son antropomorfos y de uso genérico. Hablan, ven, escuchan. Y cuando piensan que hay que moverse, se mueven".