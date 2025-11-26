Boca ya busca refuerzos y quiere sacarle un jugador a Racing en 2026

Boca va por un jugador de Racing de cara al mercado de pases

Boca Juniors no sólo piensa en la posibilidad de ser campeón del Torneo Clausura en el fútbol argentino de la mano de Claudio Úbeda, sino que también ya planea el 2026. Cerca de que se termine el 2025 comenzó a sonar en los pasillos de La Bombonera, el nombre de un jugador de Racing que estaría en los planes de la dirigencia para ser refuerzo. Si bien dependerá de algunas negociaciones, lo cierto es que el interés existe y podría concretarse la transferencia.

Se trata nada menos que de Facundo Mura, defensor de la "Academia" de Gustavo Costas que está a poco más de un mes de culminar su vínculo con la institución y hasta el momento no renovaría. En caso de que esto último suceda, desde el "Xeneize" no avanzarían con la posibilidad de concretar su arribo. Sin embargo, todo indica que no seguirá en Avellaneda y mientras hay charlas con un importante equipo del exterior el elenco "Azul y Oro" lo tiene en la mira.

Mura dejaría Racing y suena en Boca como refuerzo

Según trascendió, el lateral no continuaría en Racing en 2026 después de quedar libre y uno de los posibles horizontes es el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, donde juega Lionel Messi. El periodista Martín Costa contó en Radio Splendid que el ex Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe "está en el radar de Boca". De esta manera, su futuro recién se conocerá a principios del año próximo, cuando termine el contrato después de cuatro años en el club en que ganó varios títulos siendo parte de distintos procesos como el de Fernando Gago y el actual de Costas.

Los objetivos del "Xeneize" están más que claros. Por supuesto, primero buscarán consagrarse campeones del Torneo Clausura, pero no dejan de pensar en la posibilidad de levantar por séptima vez en su historia la Copa Libertadores, la cual volverán a jugar después de lo sucedido en 2025 con Alianza Lima. Para esto, la dirigencia ya trabaja en el tema refuerzos y apunta alto para conseguir este ansiado logro.

Facundo Mura suena para ser refuerzo de Boca en 2026

Los números de Mura en Racing

Partidos jugados : 144.

: 144. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 15.

: 15. Títulos: Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

La joya de Argentinos Juniors que Boca quiere para el mercado de pases

De acuerdo con la información difundida por el medio Bolavip, Boca está interesado en adquirir la ficha de Alan Lescano, que actualmente está defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors y es una de sus principales figuras. Lo particular es que no va a ser una negociación para nada fácil de llevar a cabo. No solo porque Nicolás Diez no quiere desprenderse de un jugador que considera fundamental para el armado del once titular.

La mitad del pase corresponde a Gimnasia de La Plata, que no aceptó la última propuesta del “Bicho” de casi 2 millones de dólares. Sus directivos elevaron el valor del 50% que tienen en sus manos y ahora fijaron un precio que es de 7 millones de la divisa extranjera. Todo aquel que lo pretenda al volante ofensivo podría quedárselo siempre y cuando pague lo requerido. Un valor al que se le deben sumar impuestos.