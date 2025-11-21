Confirmado, se van: los 3 jugadores que Úbeda borró de Boca y se irán en el mercado de pases 2026

Miramón tendrá que ponerse nuevamente la ropa del Lille de Francia.

A falta de varias semanas para que el mercado de pases quede abierto, porque será a mediados de enero, se conoció que Claudio Úbeda tomó una importante decisión en lo que respecta al armado del plantel pensando en la próxima temporada. Se desprende que tres jugadores tienen los días contados y que no volverán a vestir la camiseta de Boca. Uno de ellos por no cumplir objetivos deportivos que lo harán regresar a su equipo y los otros por cierto desgaste desde sus incorporaciones.

En la mañana del jueves, la AFA le comunicó a los clubes que el mercado de transferencias recién quedará activo en enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. No obstante, las incorporaciones y salidas de jugadores pueden darse mucho antes. Este último punto expone que en el Xeneize ya hay tres bajas confirmadas con un enorme grado de precisión porque los futbolistas fueron notificados de que deben resolver sus carreras a partir del primer día del 2026.

Miramón tendrá que ponerse nuevamente la ropa del Lille de Francia.

El primer jugador que tiene confirmado que se va a ir de Boca es Ignacio Miramón, debido a que no se hará uso de su opción de compra que el Lille de Francia colocó en el préstamo. Hay un plazo hasta el 30 de noviembre para responder si se realizará el pago de 3.5 millones de euros por la totalidad de la ficha y se desprende que tanto Claudio Úbeda como Juan Román Riquelme consideran que su desempeño no merece semejante inversión. Aunque seguirá vinculado hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, se desprende que tanto los contratos de Cristian Lema como de Frank Fabra no van a ser renovados. “El central se entrena apartado desde el 30/7. Llegó en enero de 2024 con Diego Martínez de DT. Se irá libre a fin de año”, señaló el periodista Augusto César en ESPN. La misma información se compartió sobre el futuro del lateral colombiano. Uno que tiene sondeos de ciertos clubes argentinos pero también del exterior. No obstante, hay chances de que su próximo club esté bastante lejos de la Liga Profesional.

No se descarta que la lista se vaya agrandando con el paso de las semanas, debido a que muchos jugadores podrían irse en caso de que se considere que no van a tener minutos o reciban propuestas para ser transferidos. Algo que se irá conociendo en detalle después de que culmine la participación de Boca dentro del Torneo Clausura sin importar si se consagró como campeón o quedó eliminado en instancias menores.

Por ejemplo, los medios ingleses señalan que Milton Delgado es un jugador que se encuentra dentro de la carpeta de observación de talentos del Chelsea para futuros mercados de pases. Sus actuaciones con la camiseta del Xeneize y en la Selección Argentina juvenil despertaron un enorme interés que demandó un seguimiento especial. Aunque su salida no va a ser nada fácil de concretar.

En este caso, Juan Román Riquelme entiende que el joven volante deberá marcharse por un precio similar o superior a los 15 millones de dólares. Cifra que figura en su cláusula de rescisión. A cualquier otra propuesta que exponga un valor menor, ya se sabe que va a ser considerada como insuficiente y posteriormente rechazada. Otro interesado es el Inter Miami, debido a que Javier Mascherano lo conoce de conducirlo cuando fue entrenador de la Albiceleste en la categoría Sub 20.

