Cómo era Gianni Infantino de joven: antes, después y fotos del presidente de la FIFA

Ese recorrido, que empezó en un pequeño cantón suizo con fuerte identidad italiana, evolucionó con estudios en Derecho, roles decisivos en la UEFA y un ascenso que lo llevó a presidir la FIFA

El recorrido de Gianni Infantino hacia la presidencia de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) está marcado por una historia familiar atravesada por sacrificios, trabajo constante y una fuerte conexión con sus raíces italosuizas. Con el paso del tiempo, esa infancia compleja se transformó en una carrera que lo llevó a ocupar uno de los cargos más influyentes del deporte mundial.

Orígenes italo-suizos y una infancia marcada por el esfuerzo

De origen italosuizo, Gianni Infantino nació en el cantón suizo de Valais, en el seno de una familia que había emigrado desde Calabria en busca de mejores oportunidades. La infancia transcurrió en un hogar con importantes carencias económicas: su padre trabajaba en una compañía de ferrocarriles como encargado de coches cama y su madre administraba un pequeño quiosco de prensa.

Ese contexto familiar influyó profundamente en su carácter, especialmente porque durante la niñez sufrió acoso escolar debido a su tez pecosa, su cabello rojizo, su condición de extranjero y las dificultades iniciales para expresarse correctamente en alemán. Con el tiempo desarrolló un marcado espíritu de superación que más tarde sería determinante en su carrera profesional.

La formación de un futuro dirigente y sus primeros pasos en el fútbol

Durante la adolescencia intentó dedicarse al deporte de manera profesional, aunque sus habilidades dentro de la cancha no le permitieron avanzar. Sus allegados recuerdan que tenía “dos pies izquierdos”, motivo por el cual decidió volcarse a la organización de torneos locales. Junto a un grupo de amigos creó el equipo Folgore, un proyecto amateur que le permitió involucrarse desde temprano en la estructura del fútbol.

Mientras estudiaba, combinó sus actividades con trabajos ocasionales: limpiaba vagones de tren y colaboraba en el negocio familiar. Más adelante se licenció en Derecho en la Universidad de Friburgo, con un enfoque particular en legislación vinculada al fútbol y a las asociaciones deportivas, un paso clave para su futuro profesional.

De la UEFA a la FIFA: el ascenso de un dirigente con proyección internacional

El año 2000 marcó un punto de inflexión en su carrera cuando ingresó a la UEFA. A partir de ese momento comenzó un ascenso constante dentro del organismo, ocupando diferentes cargos y adquiriendo reconocimiento por su capacidad de gestión. Su perfil internacional se consolidó gracias a su dominio de múltiples idiomas: además del italiano, maneja con fluidez francés, alemán, español, inglés y árabe.

En 2016 alcanzó el máximo desafío de su trayectoria al ser elegido presidente de la FIFA, un puesto que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del deporte global. En 2019, su presencia internacional fue reconocida por el gobierno ruso, que le otorgó la Orden de la Amistad.

Criado entre carencias económicas, trabajos tempranos y episodios de acoso escolar, convirtió cada obstáculo en un impulso para crecer

Vida privada, patrimonio y vínculo con sus raíces

Fuera del ámbito deportivo, Infantino mantiene una vida familiar activa. En 2001 contrajo matrimonio con la libanesa Leena Al-Ashqar, con quien tiene cuatro hijas: Alessia, Sabrina, Shanïa y Dhalia Nora. Actualmente reside en Doha, donde sus hijas se encuentran escolarizadas, aunque continúa viajando con frecuencia a Suiza, país donde mantiene su despacho oficial y declara sus impuestos.

Entre sus propiedades se destacan una residencia en Reggio Calabria, otra en Trelex (cantón de Vaud) y un pequeño apartamento adicional también en Calabria. Su salario anual ronda los 1,4 millones de euros, acompañado por dietas mensuales de aproximadamente 1.800 euros.

Un antes y después marcado por la perseverancia

El antes y después de Gianni refleja un camino construido sobre disciplina, estudio y una profunda identificación con el fútbol desde distintas aristas. De una niñez atravesada por dificultades a una posición de liderazgo internacional, su historia resume la evolución de un dirigente que transformó una vida de sacrificios en una carrera de alcance global.