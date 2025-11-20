Boca busca a un crack de Argentinos Juniors para el mercado de pases 2026

La intención es armar un equipo competitivo para llegar lejos en la Libertadores

De a poco, el mercado de pases del fútbol argentino comienza a desplegar sus alas y está dando sus primeros rumores de posibles intereses y transferencias. Uno de los comentarios que circula es que Boca se encuentra interesado en una de las joyas que Argentinos Juniors dispone dentro de su plantel. Aunque para sumarlo, el club va a tener que realizar una inversión más que considerable para que todos los involucrados den el ok en las negociaciones.

Uno de los objetivos del cuerpo técnico de Claudio Úbeda es rearmar la mitad de la cancha y para ello busca jugadores que se puedan complementar de gran manera a Leandro Paredes y Milton Delgado. Además, se debe sumar a Ander Herrera que de a poco está comenzando a coleccionar una mayor cantidad de minutos. Sin embargo, un club que juega la Copa Libertadores necesita más de tres volantes para ser competitivo y soñar en grande.

El volante no es la primera vez que aparece en el radar del Xeneize

De acuerdo con la información que el medio Bolavip difunde, Boca se encuentra interesado en adquirir la ficha de Alan Lescano que está defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors. Lo particular es que no va a ser una negociación para nada fácil de llevar a cabo. No solo porque Nicolás Diez no quiere desprenderse de un jugador que considera fundamental para el armado del once titular.

La mitad del pase corresponde a Gimnasia de La Plata, que no aceptó la última propuesta del “Bicho” de casi 2 millones de dólares. Sus directivos elevaron el valor del 50% que tienen en sus manos y ahora fijaron un precio que es de 7 millones de la divisa extranjera. Todo aquel que lo pretenda al volante ofensivo podría quedárselo siempre y cuando pague lo requerido. Un valor al que se le deben sumar impuestos.

Otro elemento a considerar es que Palmeiras realizó un sondeo en el pasado para conocer las condiciones de compra de Alan Lescano. En esté caso, se conoció que la intención sería comprar el 100% de la ficha. Algo que lo llevaría a negociar de manera directa con Argentinos Juniors, ya que dispone de la titularidad del pase pero también a escuchar las pretensiones que Gimnasia va a presentar en lo económico.

Lescano reconoció un contacto desde Boca

No es ninguna casualidad que el nombre de Alan Lescano comience a mencionarse nuevamente como posible refuerzo para la mitad de la cancha de Boca y más cuando el mercado de pases de verano se encuentra bastante cerca de entrar en vigencia. Hace un tiempo, el propio jugador reconoció que se había dado un contacto pero del cual sabe poco y nada, ya que su agente no le hizo grandes comentarios.

“De Boca no me llamó nadie. Se habían comunicado con mi representante por un tema de presupuesto. Conmigo no se comunicó nadie y mi representante tampoco me dio a entender que me iban a venir a buscar. Le habían preguntado y nada más que eso”, señaló en charla con TyC Sports hace unas semanas. El paso del tiempo permitirá establecer si el segundo acercamiento culmina con una transferencia.