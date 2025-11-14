La explicación de Argentinos de por qué Sergio Romero fue "borrado"

El arquero se marcharía en diciembre y en condición de libre.

Uno de los últimos movimientos del mercado de pases fue la incorporación de Sergio Romero a Argentinos Juniors con el Torneo Clausura en marcha, pero a nada de su llegada es posible apreciar que se tomó la determinación de que no vuelva a sumar minutos. Una noticia que genera bastante ruido y que permite pensar que podría cambiar de club cuando la ventana de verano para los traspasos quede habilitada por la AFA.

Lo primero a señalar es que el arquero se incorporó después de que se produjera la lesión del Ruso Rodríguez, que quedó marginado por un largo tiempo, y llegó a coleccionar minutos en cuatro partidos oficiales del "Bicho". Sin embargo, su paso por el club pareciera que tiene fecha de vencimiento y que no volverá a tener presentaciones porque se decidió que Gonzalo Siri, que es el titular en la división de Reserva.

La eliminación en Copa Argentina fue el punto de quiebre.

“A Siri lo vi bien. Hago lo que siento y creo que es un partido que él merecía atajar. Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia de Chiquito, pero sentía que tenía que atajar Gonzalo y lo felicito”, expresó Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors. “Está claro que con Chiquito hablé y me dijo que estaba para sumar, del lado que yo quiera. No me sorprendió la respuesta porque lo conozco”, agregó.

Lo que se desprende a modo de comentario desde Argentinos Juniors es que el arquero dejará de atajar porque no entrega garantías de seguridad. De hecho, sus estadísticas exponen que recibió goles tanto en los partidos del Torneo Clausura y de la Copa Argentina en los que sumó minutos. Siendo la eliminación contra Independiente Rivadavia un verdadero punto de inflexión ya que fue el gran responsable en el gol de Álex Arce, además de no contener penales en lo que supuestamente era un especialista.

Es por ello que el joven arquero de la Reserva del "Bicho" se quedará con la protección de los tres palos en lo que dure la aventura del equipo. Por otro lado, se desprende que Sergio Romero no va a renovar su contrato con la institución y que en diciembre se marchará con el pase en su poder para que pueda tomar decisiones sin tantas presiones sobre su futuro.

El enojo de Argentinos con River

Por otro lado, Argentinos Juniors se encuentra en puesto de clasificación a la instancia de repechaje a la Copa Libertadores pero debe ganarle a Estudiantes de La Plata con el fin de asegurarse un lugar. Un boleto que estará peleando con River, debido a que lo puede alcanzar.

El cronograma de partidos de la Liga Profesional expone que los dos equipos no van a desempeñarse en el mismo horario a pesar de que se encuentran posicionados en una parte clave en la tabla anual, además de que el resultado de uno puede generar impacto en el partido del otro. Desde La Paternal reclaman jugar a las 17 horas como el "Millonario" tiene previsto frente a Vélez en Liniers y no a las 20:15. Por el momento, la AFA no emitió ningún comunicado y dejó los horarios como fueron anunciados.