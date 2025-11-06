¿Por qué se fue Chiquito Romero de Boca?

Luego de un tiempo complicado en Boca Juniors, Sergio “Chiquito” Romero confirmó su salida del club y su incorporación a Argentinos Juniors. A sus 38 años, el arquero con pasado en Manchester United decidió dar un nuevo paso en su carrera tras quedar relegado en el equipo por una lesión y otros motivos personales.

Romero explicó que, aunque agradece el trato recibido en Boca, un altercado con un hincha fue clave para su decisión de marcharse. Además, reconoció que lleva más de 10 meses sin jugar y que buscará demostrar que aún está vigente en su nuevo club, dirigido por Nicolás Diez, especialmente tras la reciente pérdida de un jugador importante para el equipo.

En Boca, el arquero quedó muy relegado en la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo, quien lo ubicó como cuarto en la lista de arqueros detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Tanto es así que ni siquiera fue convocado para el banco de suplentes en lo que va de la temporada.

La última vez que Romero estuvo en cancha con Boca fue el 23 de noviembre del año pasado, durante un empate sin goles frente a Huracán. Poco después, se sometió a una operación de rodilla que lo mantuvo alejado de la actividad durante el primer semestre, y recién pudo reincorporarse a los entrenamientos antes del Mundial de Clubes.