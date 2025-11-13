Refuerzos de Boca 2026: los 2 jugadores apuntados por Riquelme en el mercado de pases

Juan Román Riquelme agarró el teléfono y empezó a tentar a jugadores para ponerse la camiseta de Boca.

Boca Juniors ya comienza a planificar lo que será el 2026, donde volverá a jugar la Copa Libertadores después de dos años de ausencia en la fase de grupos. Si bien aún no está confirmada la continuidad de Claudio Úbeda para el próximo año, el club ya comienza a planificar lo que será la siguiente temporada, donde el ojo estará puesto en lograr armar un equipo competitivo que le permita jugar de igual a igual con los brasileños.

La clasificación al máximo certamen continental tras lograr vencer en el Superclásico a River Plate trajo tranquilidad por partida doble en el "Xeneize", ya que se sacó dos pesos de encima muy grandes. Y después de un año muy difícil de atravesar en lo deportivo, por estar lejos de pelear campeonatos, y en lo emocional, con la muerte de Miguel Ángel Russo, de a poco comienza a encontrar tranquilidad y calma, lo que permite generar un mejor clima para invitar al regreso al fútbol argentino de grandes jugadores.

Los refuerzos que quiere Boca para el 2026

Los dos jugadores apuntados por la dirigencia, que encabeza Juan Román Riquelme, son Paulo Dybala y Nahitan Nández. Dos grandes anhelos por los cuales el presidente e ídolo del club ya inició conversaciones y mantuvo un primer contacto con ambos futbolistas, según señaló el periodista Damián "Talibán" Iribarren. Con la clasificación a la próxima Libertadores concretada, la tentación de competir en la copa aparece como un instrumento de seducción, frente a lo que será un año mundialista.

La situación de Nández

Nahitán Nández, con pasado en Boca.

En el caso del volante, el uruguayo dejó un gran recuerdo en su paso por el equipo de la Ribera, donde se desempeñaba como volante por la derecha. Luego, en su paso por el Cagliari de Italia se reconvirtió en lateral derecho. Actualmente, se encuentra en Al-Qadsiah de Arabia Saudita y su clásula de rescisión es de 8 millones de dólares, por lo que sacarlo de ese club demanadará un buen desembolso de dinero.

¿Dybala jugará en Boca?

Paulo Dybala con la camiseta de la Roma.

La salida de Roma no es tan sencilla ya que es un jugador muy importante en la escuadra italiana. Su contrato se extiende hasta junio del 2026 y el operativo para traer a la "Joya" al club es impulsado no solamente por Román. Leandro Paredes confesó que habla seguido con el "10" surgido de Instituto de Córdoba para que vista la camiseta azul y oro. La misma de la que confesó ser hincha cuando recién comenzaba su carrera.

En los últimos días quien le dio fuerza a los rumores es Daniel Paredes, padre de Leandro. "Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”, aseguró el padre del volante campeón del mundo con la selección argentina, quien indicó haber escuchado una charla en la que la propia "Joya" habría transmitido su decisión a su entorno: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. ¿Será así? El tiempo lo dirá.