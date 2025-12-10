Sophie Kinsella, autora de la serie "Shopaholic", fallece a los 55 años

FOTO DE ARCHIVO. Libros expuestos en una librería de Gamla Stan, el casco antiguo de la ciudad, en Estocolmo, Suecia

La novelista británica Sophie Kinsella, autora de la serie de libros superventas "Shopaholic" ("Loca por las compras"), ha fallecido a los 55 años a causa de una enfermedad, según un comunicado publicado este miércoles en su cuenta de Instagram.

Kinsella, cuyo verdadero nombre era Madeleine Wickham, vendió más de 50 millones de libros en todo el mundo, incluida una popular serie que sigue la vida de una mujer ficticia adicta a las compras en Londres. Algunos de sus libros fueron adaptados al cine.

A la autora le diagnosticaron un glioblastoma, una forma de cáncer cerebral agresivo, en 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia, música, calidez, Navidad y alegría", decía el comunicado del miércoles.

"A pesar de su enfermedad, que sobrellevó con un coraje inimaginable, Sophie se consideraba realmente bendecida: por tener una familia y unos amigos tan maravillosos, y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora."

Con información de Reuters