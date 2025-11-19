¿Neymar puede ser refuerzo de Boca en 2026? Todo lo que se sabe del mercado de pases

Neymar con la camiseta de Boca de Paredes.

Boca Juniors comienza a planificar lo que será el 2026 y la danza de nombres para reforzar el plantel comienza. Tras dos años de ausencia, el "Xeneize" volverá a disputar la Copa Libertadores y el desafío para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pasa por poder darle un salto de calidad al plantel que le permita competir a la altura. Y con el regreso de Leandro Paredes, se abrió la puerta para la llegada de alguna estrella internacional más.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 decidió en el último mercado de pases pegar el regreso al país para volver a vestir la camiseta que lo vio nacer, con la que se convirtió en una figura clave en la levantada del equipo. Y a lo que fue el nombramiento de Paulo Dybala en los últimos días a través de una confesión del papá de Paredes, ahora se sumó el nombre de nada más ni nada menos que Neymar, el crack brasileño con pasado en Barcelona y hoy en Santos de Brasil.

Qué dijo Paredes sobre Neymar a Boca

Consultado sobre el vínculo que tiene con el delantero y la posibilidad de que lo seduzca para llegar al "Xeneize", "Lea" esbozó una sonrisa cómplice y comentó: "Hablo mucho con Ney, la verdad que tengo una relación muy buena, somos amigos...". Igualmente, fue tajante y dijo que "hay que respetar a los otros clubes y las decisiones de cada jugador".

Sin embargo, luego le preguntaron: “¿Y si quiere jugar la Libertadores con Boca, no te importaría?”, a lo que el campeón del mundo sonrió y dejó la frase que pesada: “Lo esperamos si quiere", cerró entre risas. Una respuesta que llega en medio de una situación de indefinición para Neymar, que arribó a préstamo por un año a Santos de Brasil y tiene que definir que hace con su carrera, en medio de un año en el que sufrió muchas lesiones.

Leandro Paredes y Neymar en PSG.

El presente de Neymar

Supo conformar con Lionel Messi y Luis Suárez la delantera "MSN" que logró ganar la UEFA Champions League en el 2015 y deslumbrar por lo bien que se entendían. Hoy no está en un buen momento y busca continuidad para tener chances de ser convocado al próximo Mundial, ante la insistencia de Carlo Ancelotti de que esté "al 100%" para volver a ser tenido en cuenta en su Selección. "Le quedan seis meses...", lo presionó el estratega italiano de cara a la Copa del Mundo.

Los equipos donde jugó Neymar