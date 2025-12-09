Inter vs. Liverpool por Champions League: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Alexis Mac Allister se enfrentan en un partido clave en la Champions League. Los Nerazzurri, que ostentan una impresionante racha de 10 victorias en sus últimos 11 partidos europeos como locales, reciben a unos Reds sumidos en una profunda crisis deportiva e institucional, marcada por las explosivas declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador Arne Slot y una racha de resultados negativos que los tiene fuera de los puestos de clasificación directa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Milan y Liverpool, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter de Milán y Liverpool?

El partido entre Inter y Liverpool por la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 9 de diciembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, más conocido como San Siro. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el alemán Felix Zwayer.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu llega a este partido ubicado en el cuarto puesto de la tabla con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una sola derrota en cinco jornadas disputadas. Los Nerazzurri se encuentran igualados en puntos con gigantes como Bayern Munich, Real Madrid y Paris Saint-Germain, a solo tres unidades del líder Arsenal.

El Inter Milan atraviesa un gran momento de forma tras superar la única derrota que sufrió en la competencia, un ajustado 2-1 ante Atlético Madrid decidido en tiempo de descuento. Desde entonces, el equipo italiano encadenó tres victorias consecutivas en todas las competiciones por un marcador global de 11-1, incluyendo una contundente goleada 4-0 ante Como el pasado sábado. Como local en Champions League, los de Milán son casi imbatibles: ganaron 10 de sus últimos 11 partidos en San Siro por la fase de grupos o fase de liga del certamen.

Por su parte, el Liverpool vive una situación diametralmente opuesta. Los Reds ocupan el decimotercer puesto de la tabla con apenas 9 puntos y quedaron fuera de los codiciados ocho primeros lugares que otorgan clasificación directa a octavos de final. La goleada 4-1 sufrida ante PSV Eindhoven en Anfield marcó un punto de inflexión negativo, igualando un récord que el club no registraba desde 1929-30: tres derrotas como local por tres o más goles en una misma temporada.

La crisis del Liverpool no se limita a lo deportivo. Tras el empate 3-3 ante Leeds United, donde los Reds cedieron el empate en el minuto 96, Mohamed Salah protagonizó una de las declaraciones más explosivas de su carrera. El egipcio acusó al club de "tirarlo bajo el autobús" y admitió que su relación con el entrenador Arne Slot es "inexistente". Como consecuencia, Salah no fue incluido en la convocatoria para el viaje a Milán, lo que genera especulaciones sobre su futuro en el club.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Liverpool, que venció 2-0 al Inter en San Siro durante la Champions League 2021-22 bajo la conducción de Jurgen Klopp. Sin embargo, las circunstancias actuales son muy diferentes. Por el lado italiano, Lautaro Martínez llega en un momento brillante: el argentino marcó su undécimo gol de la temporada ante Como y acumula goles en sus últimos cinco partidos de Champions League como local.

Formaciones probables de Inter y Liverpool

Inter: Yann Sommer; Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Piotr Zielinski, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Jean-Philippe Ekitike; Alexander Isak.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, podría verse obligado a realizar un cambio en la defensa central. Manuel Akanji arrastra problemas físicos por una enfermedad, por lo que Francesco Acerbi sería su reemplazo natural en la zaga. Las bajas confirmadas para los Nerazzurri son Matteo Darmian (pantorrilla), Denzel Dumfries (tobillo), Tomas Palacios (isquiotibiales) y el arquero suplente Raffaele Di Gennaro (escafoides).

En el aspecto ofensivo, Chivu mantendría la dupla que tan buenos resultados le ha dado: Lautaro Martínez y Marcus Thuram serán los encargados de liderar el ataque italiano. Hakan Calhanoglu continuaría como el cerebro del mediocampo, acompañado por Nicolò Barella y Piotr Zielinski.

Por el lado del Liverpool, Arne Slot enfrenta una situación compleja más allá de las lesiones. La ausencia más resonante es la de Mohamed Salah, quien no viajó con el equipo tras sus declaraciones públicas contra el cuerpo técnico. Además, Cody Gakpo, Wataru Endo y Federico Chiesa tampoco fueron incluidos en la convocatoria, mientras que Jeremie Frimpong (isquiotibiales) y Giovanni Leoni (ligamento cruzado anterior) son baja por lesión.

Conor Bradley, recuperado de una lesión muscular, podría mantenerse en el lateral derecho dado que su suspensión no aplica para competiciones europeas. Esto permitiría que Joe Gomez ingrese como central junto a Virgil van Dijk, desplazando a Ibrahima Konaté, quien atraviesa un momento de forma muy irregular. En el ataque, Alexander Isak lideraría la línea ofensiva acompañado por Florian Wirtz y Jean-Philippe Ekitike.

Inter vs. Liverpool: ficha técnica