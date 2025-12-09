Dónde se compra el paquete "Vuelta al mundo" para viajar en avión por el mundo

El pasaje “Vuelta al mundo” permite sumar hasta 16 vuelos dentro de una misma tarifa

El interés por la Vuelta al Mundo, los viajes de larga distancia y las propuestas innovadoras de turismo creció luego de que se conociera el sistema que utilizan algunas producciones para recorrer distintos países con un único pasaje. Este tipo de boleto especial llamó la atención por su flexibilidad, su alcance global y su costo final frente a los aéreos tradicionales.

Qué es un pasaje “Vuelta al mundo” y cómo funciona

El pasaje conocido como “Round The World ticket” (RTW) es un tipo de boleto aéreo diseñado para realizar un itinerario completo alrededor del planeta con una sola reserva. No responde al formato clásico de un paquete turístico cerrado, sino que permite unir múltiples destinos y continentes en un mismo trayecto siguiendo reglas específicas de uso.

La estructura del RTW establece que todos los tramos deben operar dentro de la misma alianza aérea y mantenerse en un único sentido de viaje, ya sea hacia el este o hacia el oeste. Además, habilita entre 12 y 16 paradas anuales, con la condición de no regresar al continente visitado previamente. Esta modalidad obliga a avanzar sin retrocesos intercontinentales, aunque sí permite ajustes menores dentro de una misma región.

Qué alianzas aéreas venden el boleto “Vuelta al mundo”

La comercialización de este tipo de pasaje está centralizada en grandes alianzas de aerolíneas que operan en distintos continentes. Entre ellas se destacan Star Alliance, Oneworld y SkyTeam, que reúnen a compañías internacionales con redes aéreas complementarias.

Gracias a estos acuerdos globales, es posible organizar un itinerario que conecte América, Europa, Asia y Oceanía bajo un mismo esquema tarifario. Cada alianza ofrece una plataforma digital para simular rutas, estimar costos y definir la cantidad de tramos permitidos. Aunque la mayoría de las reglas son similares entre sí, las opciones suelen variar en función del número de países incluidos y del kilometraje total recorrido.

Dónde se compra el paquete “Vuelta al mundo”

La adquisición del RTW se realiza directamente a través de los sitios oficiales de cada alianza aérea, donde se pueden configurar rutas personalizadas según disponibilidad, fechas tentativas y preferencias geográficas. También es posible acceder a estas tarifas mediante agencias de viajes autorizadas que trabajan con reservas internacionales.

En estas plataformas, el sistema ofrece herramientas para seleccionar escalas, determinar el orden de los continentes y verificar el cumplimiento de los requisitos del boleto. La compra final se efectúa online y queda asociada a una única emisión, lo que simplifica la gestión de cambios posteriores.

Cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

El RTW ganó relevancia pública tras conocerse experiencias de viajeros frecuentes y producciones televisivas que utilizan este formato. La referencia más comentada fue la del conductor Marley, quien reveló que lo empleó en varias oportunidades para optimizar costos en recorridos internacionales.

El RTW se compra online y deja armar un recorrido a medida con varias paradas

Según su explicación, el precio ronda los 4 mil dólares, equivalente al valor promedio de seis pasajes aéreos tradicionales. Sin embargo, el RTW habilita hasta 16 vuelos dentro de la misma tarifa, lo que convierte al paquete en una alternativa competitiva para itinerarios extensos. La posibilidad de modificar fechas sin grandes penalidades también es un atractivo central para quienes planifican travesías prolongadas.

Por qué el boleto “Vuelta al mundo” es una opción destacada

La combinación de flexibilidad, alcance global y costo fijo posicionó al RTW como un recurso valioso dentro del universo del turismo internacional. Las alianzas aéreas permiten unir grandes ciudades, diseñar rutas personalizadas y aprovechar conexiones eficientes sin depender de múltiples compras individuales.

Aunque requiere planificación y el cumplimiento de reglas claras, este tipo de pasaje ofrece una estructura ideal para quienes buscan realizar una verdadera Vuelta al Mundo con una inversión más controlada y un itinerario adaptado a los ritmos de cada viajero.