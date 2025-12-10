Industria en peligro: por la desregulación, China ya representa el 70% de la importación textil

La industria textil atraviesa un momento crítico por el avance acelerado de las importaciones desde China, un fenómeno que, según la Fundación ProTejer, ya está desplazando producción nacional y empleo. La combinación de desregulación, plataformas digitales y precios imposibles de igualar profundizó la crisis en un sector que sostiene a más de medio millón de trabajadores.

El ingreso de ropa china creció a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Según el relevamiento, el gigante asiático ya explica más del 70% de las importaciones textiles, un salto que se consolidó entre 2024 y 2025 gracias a un entorno de mayor desregulación comercial, flexibilización del régimen courier y expansión de plataformas digitales de venta directa.

La industria textil local denuncia que compite en condiciones desiguales, mientras el fenómeno del ultrafast fashion gana espacio con prendas de bajo costo, sin certificaciones y sin trazabilidad.

Un golpe directo a la producción nacional

El informe advirtió que detrás de los precios bajos que ofrecen plataformas como Shein, Temu o AliExpress se esconde un modelo que erosiona la estructura productiva local:

Fábricas que se ven obligadas a reducir personal o cerrar.

Comercios que pierden ventas frente a ofertas digitales sin impuestos.

Un mercado inundado por productos sin controles de calidad.

En algunos rubros, la concentración es extrema: China ya aporta el 94% de los tejidos de punto importados, el 71% de la indumentaria y el 68% de las confecciones terminadas. La consecuencia inmediata es la pérdida de competitividad y la caída del empleo formal.

Las causas: desregulación y plataformas que operan sin controles

El avance chino responde a dos vectores centrales:

1. Fin de regulaciones que garantizaban comercio transparente

La eliminación de mecanismos como:

Declaración jurada de composición

Valores criterio de importación

Controles de etiquetado y talles

Normas antidumping

2. Boom del courier y ventas por plataformas digitales chinas

Las ventas directas desde China operan bajo un régimen simplificado que:

Evita aranceles

No exige certificaciones

No tributa impuestos como un comercio local

Tiene envíos subsidiados por programas como ePacket

Mientras el mundo regula, Argentina flexibiliza

El documento también muestra un contraste notable entre la política local y la tendencia internacional. Mientras Europa, Estados Unidos y México avanzan para regular el ultrafast fashion, Argentina desactiva controles clave.

En el exterior, Francia impuso impuestos ambientales y prohibió la publicidad de ultrafast fashion. Estados Unidos eliminó la exención de mínimos para cobrar aranceles a todos los envíos y México aplica impuestos y exige registración fiscal a plataformas extranjeras.

Por último, la Fundación ProTejer señaló que estas medidas buscan proteger empleo, industria y recaudación, mientras que la flexibilización argentina abre una vía de ingreso sin precedentes.