Rial liquidó a Viale y contó qué "políticos de este gobierno" visitan su casa

Rial liquidó a Viale por su "casa de un palo y medio" y contó lo que todos pensaban: "De este gobierno".

La guerra personal entre Jorge Rial y Jonatan Viale cruzó todos los límites. En Revueltos, por Carnaval Stream, Rial expuso supuestos negocios oscuros de su colega y lanzó una acusación gravísima sobre su patrimonio.

Rial se hizo eco de las insinuaciones de Viale sobre el financiamiento de los medios opositores. "Nadie orina agua bendita acá", advirtió, y pasó al contraataque con datos sensibles. "Preguntarte cómo hiciste para comprar en la Reserva de Cardales una casa de un palo y medio", disparó Rial. Y sembró la duda: "¿Cómo hace un periodista para comprarse una casa de un palo y medio?".

El conductor fue más allá y vinculó esa propiedad con el poder actual: "Una casa bastante visitada asiduamente por políticos de este gobierno. Que ahora está alquilada a unos empresarios brasileños que vinieron a hacer negocios con este gobierno".

La tensión en el estudio aumentó cuando Viviana Canosa acotó: "Yo una casa de un palo y medio no me la puedo comprar". Rial aprovechó para golpear donde más duele: "No somos tan caros como vos (Viale), por lo menos". Acto seguido, lanzó la acusación más fuerte: "No tenemos nuestra mujer que nos maneja las cosas. Porque él no se ensucia. Él va y manda a la jermu. La verdad, bastante cobarde".

Dura acusación de Rial a Viale: "Me llamás llorando"

Para cerrar su descargo en Carnaval Stream, Rial expuesto la supuesta fragilidad de Viale en el ámbito privado, contrastándola con su postura pública. "Tratar de involucrarnos a nosotros en todo esto y tratar de hacer ese dulce de leche, Joni, no está bien", le advirtió. Y reveló la intimidad de sus comunicaciones: "Después, cuando yo hablo de vos, tengo que aguantarte en el teléfono llorándome, diciendo que me querés y pidiéndome un café".