La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, volvió a manifestarse contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y adelantó que el gobierno de Javier Milei está "analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada". "No puede ser que nos pase esto hace tantos años y nada cambie", resaltó. Pese a decir que desconoce si el Poder Ejecutivo pretende o no intervenir el organismo, la funcionaria arrojó una advertencia contra Tapia: "Veremos qué pasa con él".

"Estamos analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada donde los dirigentes se hacen ricos y los clubes, muchos de ellos, tienen que andar mendigando porque si no no pueden tener bien las escuelas", indicó Bullrich en diálogo con Radio Mitre. De esta manera, la senadora electa libertaria admitió las intenciones del oficialismo de avanzar sobre la AFA de Tapia, quien mantiene una disputa con Milei por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

"Se lo digo como senadora, la AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Porque está afiliada a la FIFA? ¿Por qué? ¿Cómo es la democracia interna, cómo es el sistema de elecciones? ¿Por qué es indirecta? ¿Qué pasa?", planteó.

Al ser consultada sobre si existe o no la iniciativa de intervenir el organismo, Bullrich contestó: "Es algo que no le puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo hablo desde la perspectiva legal".

En ese sentido, añadió que la AFA tiene "muchas irregularidades" y que su intención es "estudiar las transparencias" de una institución que "tiene de rehenes a los clubes".

"El país va hacia el orden y no hacia la discrecionalidad y la AFA viene marchas atrás, en la discrecionalidad total, lleno de figurones alrededor de Tapia, y veremos qué pasa con él, con fortunas millonarias, entonces es todo un tema que no puede ser que tengamos un fútbol que todos digan 'no queremos que el fútbol tengas las Sociedades Anónimas Deportivas, no queremos que haya plata', ahora los dirigentes sí quieren plata", sostuvo.

Su tuit contra Tapia

Este jueves por la noche, la ministra había salido en redes sociales a defender al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, al afirmar que "está con el hincha de verdad". También apuntó contra Tapia y lo acusó de estar "con la casta y la mafia de siempre".

"Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia", sentenció.