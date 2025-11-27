Tribunal ruso condena a cadena perpetua a ocho hombres por ataque ucraniano con camión bomba

Juzgan en Rostov del Don a los acusados del ataque al puente de Crimea

DON, Rusia, 27 nov (Reuters) -Un tribunal militar ruso condenó el jueves a cadena perpetua a ocho hombres por su presunta participación en un letal ataque ucraniano con un camión bomba contra el puente que une el sur de Rusia con Crimea, en una sentencia celebrada por los blogueros de guerra.

La agencia de inteligencia nacional ucraniana SBU reivindicó la autoría del ataque, que en octubre de 2022 arrasó parte del puente de 19 kilómetros, matando a cinco personas y dañando lo que era una ruta de suministro clave para las fuerzas rusas que luchan en Ucrania.

Rusia se anexó Crimea de Ucrania en 2014 y el puente era un proyecto emblemático para el presidente Vladímir Putin, que lo inauguró al tráfico rodado conduciendo un camión por él en 2018.

El conductor del camión que transportaba los explosivos murió en el ataque, al igual que cuatro civiles que viajaban en un automóvil cercano, y una sección del puente se derrumbó parcialmente.

Los ocho hombres condenados por cargos de terrorismo fueron acusados de formar parte de un grupo criminal organizado que ayudó a Ucrania a llevar a cabo el ataque.

Vasyl Malyuk, jefe del SBU ucraniano, dijo en 2023 que los explosivos se habían ocultado en cilindros metálicos escondidos dentro de grandes rollos de película de plástico. El SBU había utilizado a otras personas en el complot, pero les había ocultado lo que realmente estaba ocurriendo, afirmó.

LOS ACUSADOS ALEGAN SU INOCENCIA

Los ocho acusados se declararon inocentes en el juicio a puerta cerrada y afirmaron que desconocían el complot ucraniano. Los acusados de contrabando de explosivos dijeron que no sabían lo que transportaban. La fiscalía argumentó que debían saberlo.

De pie dentro de una jaula de cristal en la sala del tribunal con los demás acusados, Oleg Antipov, director de una empresa de logística que recibió el encargo de transportar el cargamento desde el sur de Rusia hasta Crimea, afirmó que tanto él como los demás habían sido sometidos al detector de mentiras, que habían cooperado con la investigación y que nadie había testificado en su contra.

"¡Somos inocentes!", declaró ante el tribunal.

Alexei Dubrovin, abogado de uno de los acusados, dijo que apelaría la sentencia y que el tribunal no le había permitido hacer lo necesario para demostrar la inocencia de su cliente.

Los blogueros de guerra rusos dijeron que se hizo justicia.

"Los ocho cómplices que fueron utilizados por el SBU como vajilla de un solo uso se pudrirán en la cárcel del Búho Ártico o en la del Delfín Negro el resto de sus vidas", dijo Alexander Kots, corresponsal de guerra del diario Komsomolskaya Pravda.

Según la fiscalía, los explosivos se introdujeron en Rusia por carretera desde Ucrania a través de Bulgaria, Armenia y Georgia.

Con información de Reuters