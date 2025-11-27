Gallardo lo borró de River, hizo un gol clave y puede salvar a su equipo del descenso

Un futbolista que Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta en River Plate es una pieza clave en un equipo que sueña con salvarse del descenso y en las últimas horas marcó un nuevo gol que mantiene viva esa ilusión. Después de un olvidable paso por el "Millonario", el jugador en cuestión viste los colores de otro club y no deja de ganarse el cariño de la gente a base de su desempeño en el verde césped. Se trata nada menos que de Adam Bareiro, delantero que forma parte del Fortaleza de Brasil que dirige Martín Palermo.

El atacante nacido en Paraguay que también jugó en San Lorenzo de Almagro marcó en la victoria por 1 a 0 contra Bragantino en condición de visitante, la cual sirvió para acortar la distancia con los que están más arriba en la tabla del Brasileirao. Más allá de que todavía están en zona de descenso, aún restan fechas por delante y tienen serias chances de seguir en la máxima categoría brasileña.

Bareiro, el marginado por Gallardo en River que es clave para Palermo en Fortaleza

El delantero que tras no tener continuidad en el "Millonario" siguió su carrera en Al-Rayyan de Qatar a préstamo por un año, regresó y al poco tiempo el club de Ceará lo contrató abonando un total de 1.800.000 de dólares. Con pocos partidos se ganó el lugar como titular de la mano de Renato Paiva pero la crisis que atravesó el equipo llevó a que el mencionado DT deje su cargo. A raíz de esto llegó Palermo, cuyos números ilusionan a los hinchas con la posibilidad de salvarse del descenso.

El exgoleador de Boca Juniors acumula un total de seis victorias, cuatro derrotas y cuatro empates, estadísticas con las que pueden soñar teniendo en cuenta que quedan sólo tres fechas para el final del Brasileirao. Claro que los rivales no serán nada fáciles, pero el buen momento de Bareiro y los resultados positivos le pueden dar un empuje para que en el sprint final queden por encima de Vitória, hoy el último que se quedaría en la categoría con 39 puntos en 35 encuentros disputados.

Adam Bareiro es clave en Fortaleza de Brasil con Martín Palermo como DT

El gol de Bareiro para Fortaleza

Los números de Bareiro en Fortaleza

Partidos jugados : 20.

: 20. Goles : 6.

: 6. Minutos jugados: 739.

Qué le queda al Fortaleza de Palermo para salvarse del descenso en Brasil

El equipo del "Titán" acumula 37 unidades, por lo que sólo está a dos del León de Bahía -en el medio está el Santos de Neymar con 38- y a cuatro de Inter de Porto Alegre. Este domingo 30 de noviembre será local contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli por la fecha 35 (pendiente) y el 3 de diciembre jugará como local ante el Corinthians. Por último, el 7 del mismo mes se verá las caras con el Botafogo -quinto de la tabla- en condición de visitante. Por su parte, el Vitória enfrentará a Bragantino, Mirassol y San Pablo.