El calvario de un ex River y San Lorenzo en Brasil: criticado por los hinchas y en puestos de descenso

El fútbol brasileño está llegando poco a poco a la etapa de definiciones, con varios equipos que luchan por meterse a copas internacionales en la próxima temporada y otros que intentan salir de la zona baja de la tabla de posiciones para evitar el descenso a la Série B del Brasileirao. En este contexto, el Fortaleza, dirigido técnicamente por Martín Palermo (en su debut oficial en el banco de suplentes), se encuentra anteúltimo, y si bien ganó por 2 a 0 ante Vitória (rival directo) este fin de semana, aún está en una situación crítica. A este complicado panorama se le suma la mala actuación de su delantero, quien tuvo pasado por River Plate y San Lorenzo y que fue duramente criticado por los hinchas en redes sociales.

Adam Bareiro tuvo una jornada para el olvido en el triunfo de su equipo en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo este sábado: el atacante que vistió las camisetas del 'Millonario' y el 'Ciclón' falló ocasiones muy claras después de ingresar a falta de diez minutos para el final. Tras el partido, los fanáticos del conjunto de Ceará expresaron su descontento con su actuación y lo compararon con su actual DT, reconocido como uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. "Palermo nunca dejaría pasar los goles que falló" o "Ser el ex número nueve de Boca y la Selección Argentina y ver esto es complicado" fueron algunos de los mensajes que publicaron contra el paraguayo de 29 años.

Video: la insólita ocasión que falló Adam Bareiro en la victoria del Fortaleza de Martín Palermo

En el último minuto del encuentro, Bareiro tuvo una inmejorable chance para sellar la goleada, pero tardó mucho en definir y el arquero Lucas Arcanjo le ahogó el grito de gol. En el rebote, la pelota nuevamente le llegó en el borde del área chica pero, luego de un mal control, quedó mal posicionado y su exigido remate se fue afuera. Rápidamente, la imagen de la transmisión enfocó al 'Titán', quien se agachó y se tomó la cabeza con ambas manos sin poder creer el insólito errado.

Los números de Bareiro en San Lorenzo

Partidos: 120.

Goles: 40.

Asistencias: 6.

Títulos: 0.

Los números de Bareiro en River

Partidos: 16.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Bareiro llegó en julio a Fortaleza tras un paso por el Al-Rayyan de Qatar.

Adam Bareiro apuntó en San Lorenzo contra Moretti por su salida a River: "Pagar"

En medio de la crisis institucional que atraviesa, en San Lorenzo de Almagro se abrió un foco de conflicto inesperado. Adam Bareiro, goleador deurante el ciclo Rubén Darío Insúa y con actualidad en Fortaleza de Brasil, rompió el silencio sobre su salida del club a River Plate y la relacionó al presidente Marcelo Moretti y su dirigencia, por la deuda salarial que tenían con él.

En diálogo con el medio partidario Pasión Azulgrana, el guaraní reveló uno de los tantos momentos que vivió en cuanto al sueldo en Boedo: "Estuve ocho meses sin cobrar un salario en San Lorenzo...". "Si era por la gente me quedaba toda la vida, pero tuve que recurrir a mis ahorros del 2022 para pagar muchas cosas. Desde adentro no te hacían sentir querido”, enfatizó.