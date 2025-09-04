Sorpresa: Martín Palermo vuelve a dirigir y ya definió su próximo destino

Martín Palermo vuelve a dirigir y ya definió su próximo destino

Martín Palermo volvió a ser noticia meses después de su desvinculación de Olimpia de Paraguay por los malos resultados y afrontará un nuevo desafío en su carrera. Un club que está en zona de descenso en su liga sueña con resurgir lo anunció como DT en las últimas horas y esperan con que sea el "salvador" para esta situación crítica a falta de 15 fechas. Por supuesto, el "Titán" no la tendrá nada fácil para alcanzar el objetivo y ya recibió algunas críticas.

El exdelantero e ídolo de Boca Juniors asumió en Fortaleza de Brasil, que hoy marcha penúltimo en el Brasileirao y el panorama no es para nada favorable. Luego del despido del portugués Renato Paiva, el conjunto brasileño se encargó de buscar un reemplazo y otra vez apuntó a un argentino, tal como sucedió con Juan Pablo Vojvoda, quien estuvo entre 2021 y 2025. Claro que con él alcanzó logros importantes como la clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en su historia y en esta ocasión buscarán que Palermo los devuelva a las primeras planas.

Martín Palermo, nuevo DT de Fortaleza de Brasil

El "Titán" recibió la bienvenida por parte del club a través de las redes sociales y el posteo no tardó en llenarse de comentarios. Varios hinchas aprovecharon la ocasión para marcar algunas estadísticas del exjugador como entrenador que no son para nada positivas. Igualmente, el presente del equipo es sumamente preocupante también ya que sólo tienen 15 unidades producto de sólo 3 triunfos, 6 empates y 12 derrotas siendo el penúltimo por encima de Sport Recife que sólo tiene 10 puntos con un partido menos. Para colmo, tanto Vitória (21) como Juventude (22) -los otros dos que bajarían de categoría- están más cerca de salir de la zona de descenso de la que también corren riesgo el Santos (22), el Vasco Da Gama (22) y el Atlético Mineiro (24).

Fortaleza anunció a Martín Palermo como su próximo DT

El debut del exatacante, quien en algún momento sonó para regresar a Platense -donde salió subcampeón- para revertir esta floja situación, será justamente contra el Vitória este sábado 13 de septiembre a las 16 (hora argentina) por la fecha 23 y buscarán una victoria para achicar la distancia. Cabe destacar que aún restan 16 jornadas por delante, por lo que matemáticamente tienen serias chances de salvarse, aunque los números actualmente no son los más esperados.

Para colmo, también quedaron afuera de la Copa Libertadores en octavos de final contra Vélez Sarsfield, último rival del "Loco" como DT de Olimpia con el que cayó por 4 a 0 como local justamente en el torneo continental en el que no llegó a sumar de a tres. Posteriormente visitarán al Palmeiras en un cruce que será entre los dos duelos de la serie contra River Plate.

Las estadísticas de Palermo como DT