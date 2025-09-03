Jugó en Boca, enfrentó a River en Madrid y se quejó de su club tras firmar en España: "Formas"

Un jugador que se destacó en Boca Juniors encendió la polémica en Europa: se quejó de su anterior club tras firmar en España.

Sobre el final del mercado de pases de Europa se dio una insperada transferencia que levantó polémica. Se trata de Esteban Andrada, exarquero de Boca Juniors en la final de Madrid ante River, que luego de firmar su contrato con el Real Zaragoza, citicó a su anterior club, Monterrey, por cómo se dio su salida.

Luego de cuatro años, el surgido en Lanús puso fin a su historia en los Rayados de México. Si bien tuvo un paso destacado allí, obteniendo el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021, Andrada no se fue como hubiese deseado y lo dejó en claro en su llegada al conjunto español, que participa de la Segunda División.

“Las formas no me gustaron. Uno lo respeta, pero esto es así”, comenzó diciendo el portero, de 34 años. Si bien la dirigencia del equipo mexicano había dado indicios de su salida con la llegada del uruguayo Santiago Mele a días del comienzo del Mundial de Clubes pasado, el jugador con pasado en Arsenal de Sarandí no quedó satisfecho en el trato de los directivos.

“A veces en la vida hay que tomar decisiones y la respeté cuando me lo dijeron. Me hubiera gustado que lo hicieran antes del Mundial de Clubes porque hubiese tenido más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos", agregó Andrada, que tuvo un paso por el seleccionado Sub 20 de Argentina.

Luego, el guardameta, que estuvo en la mira del Barcelona, continuó: "Después, con la operación del codo, uno vino jugando durante ocho meses con el codo inflamado, con dolor, hasta que tuve el parate porque me dijeron que iba a parar y decidí operarme”.

Aunque manifestó su malestar por la manera en que se marchó, Andrada no guarda rencores por el club azteca: "Son sensaciones encontradas porque se que me voy de una ciudad muy linda, que me dio muchos recuerdos. Fue un honor haberlos conocido a ustedes y a la gente. Me llevó los mejores recuerdos, pasé momentos muy lindos y lo voy a extrañar”.

Las estadísticas de Andrada en Monterrey

Después de haber disputado 93 partidos con Boca Juniors, Andrada arribó a Monterrey a mediados del 2021 a cambio de 6 millones de dólares por el 100% de la ficha. Desde entonces y hasta la actualidad, el arquero defendió el arco de Rayados en 161 partidos oficiales, tomando torneos locales, la Liga de Campeones de Concacaf y el Mundial de Clubes.

Con "La Pandilla", el portero obtuvo la Liga de Campeones de Concacaf en el 2021, mismo año en el que arribó, cuando el equipo derrotó en la final a Las Águilas del América por 1-0. También atajó los 4 partidos que disputó el equipo en el último Mundial de Clubes, con destacada actuación en fase de grupos ante River e Inter de Milán.

Los números de Esteban Andrada en Boca Juniors