De borrado a jugar con Rosario Central: el jugador que Russo busca recuperar en Boca

Zenón podría volver a jugar en Boca

El plantel de Boca dispone de varios jugadores que se encuentran marginados por diferentes situaciones, pero pareciera que hay uno que tendría la chance de cambiar su estatus. Una condición que sería posible gracias a una charla con Miguel Ángel Russo y que le permitiría estar ante Rosario Central en la provincia de Santa Fe.

Algunos se encuentran marginados porque son considerados una mala influencia, otros por una pelea con los hinchas y la relación no tiene chances de recuperarse y un restante por exponer las ganas de ser transferidos cuando la propuesta no era lo suficientemente atractiva. Sin embargo, el cuerpo técnico del Xeneize considera que hay un jugador de los "colgados" que se puede recuperar y ser de gran ayuda.

"Así como la hubo en su momento con Chango Zeballos, creo que va a haber una charla de Miguel Ángel Russo con Kevin Zenón para que el futbolista vuelva a estar en consideración, por lo menos contra Rosario Central y estar en el banco de suplentes”, expresó Facundo Pérez en D Sports Radio. Un jugador que los hinchas estaban pidiendo que tuviera una nueva oportunidad por no cometer nada grave.

El motivo de su alejamiento fue producto de haber recibido una oferta desde el fútbol griego y pedir que la consideren porque le parecía atractiva. Esto fue tomado como una señal negativa, debido a que entendieron que se trataba de un jugador que no tenía la cabeza enfocada en los objetivos del Xeneize, por ende se decidió separarlo y esperar que presente una propuesta formal interesante para marcharse.

De hecho, se conoció que estuvo en la mira del Alavés de España que se acercó para proponer una préstamo por una temporada y una opción de compra. Algo que Boca rechazó de manera inmediata, debido a que establecieron que Kevin Zenón solo se marchará en caso de que hagan una propuesta formal que permita recuperar los 3.4 millones de dólares que se colocaron para sacarlo de Unión de Santa Fe.

Uno que no vuelve a jugar

Otro jugador que se encuentra entrenando de manera aparta es Cristian Lema que fue marginado del plantel cuando Miguel Ángel Russo hizo su presentación en Boca. Una decisión que fue comunicada en la previa del Mundial de Clubes con la chance de que busque una propuesta que le permita salir durante el mercado de pases. Sin embargo, se dio un cruce particular entre las partes.

El experimentado defensor acercó una oferta para irse, pero la misma fue considerada insuficiente y quedó a la espera de que un nuevo club se interese por sus servicios. El paso de las semanas permitió que surja una contra propuesta desde el Xeneize para que se marche con el pase en su poder. Sin embargo, no fue estimada, ya que la ventana de transferencias se encontraba cerrada. Solo queda aguardar la llegada de diciembre para que vaya en condición de libre.