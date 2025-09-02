Salió campeón con Boca, perdió la final ante River en Madrid y jugará en la B de España

Salió campeón, perdió la final de Madrid con Boca y jugará en la B de España

Un exjugador de Boca Juniors confirmó su nuevo destino y se calzará la camiseta de un club de la segunda división de España. El futbolista en cuestión perdió la final de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid contra River Plate y hasta hace pocas horas formaba parte del plantel de un reconocido equipo mexicano. Sin embargo, años después de representar al "Xeneize", donde ganó tres títulos, peleará por la titularidad en Zaragoza.

Se trata nada menos que de Esteban Andrada, quien meses después de disputar el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos con Monterrey pasará al conjunto español en este mercado de pases a modo de préstamo. Claro que, no la tendrá fácil a la hora de ser la primera opción para el entrenador Gabi Fernández, ya que hay otros arqueros con los que tendrá que competir. De esta manera, el guardameta surgido de Lanús vestirá los colores de la cuarta institución de su carrera además de la Selección Argentina, por donde tuvo un breve paso.

Andrada, ex Boca, es nuevo refuerzo del Zaragoza en la B de España

El exhombre del "Granate" estuvo muy cerca de ser refuerzo de Vélez Sarsfield, por pedido de Guillermo Barros Schelotto, y hasta sonó para ser futbolista del Al-Najma de Arabia Saudita finalmente confirmó que su destino estará en Europa. Según trascendió, se irá cedido por un año y el club español tendrá la opción de compra disponible en caso de que logre el ascenso a LaLiga. Claro que con sólo tres fechas disputadas del campeonato, el equipo marcha en el puesto 19 -de 22- sin puntos producto de un empate y dos derrotas. El próximo cruce será contra el Valladolid el sábado 6 de septiembre desde las 13.30 (hora argentina), donde buscarán cortar la racha sin victorias y comenzar a remontar este flojo presente en el campeonato.

En cuanto a la competencia que tendrá "Sabandija" con su nueva camiseta, lo cierto es que el español nacionalizado argentino Adrián Rodríguez estaría por encima suyo en cuanto a la consideración del entrenador. Por supuesto, todo dependerá del nivel que muestre el Zaragoza de acá en más para saber si Andrada tendrá o no lugar como titular de la mano de Gabi Fernández. A sus 34 años, el oriundo de San Martín tendrá un desafío más que complicado en su carrera y su primera experiencia en el Viejo Continente después de haber sido figura en el "Xeneize", pero también haber cosechado trofeos con Lanús, donde dio sus primeros pasos bajo los tres palos.

Esteban Andrada, con pasado en Boca, jugará en el Zaragoza de España

