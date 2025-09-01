Boca sufre por Agustín Marchesin: se lesionó y se supo cuanto tiempo estará sin jugar el arquero

En la séptima fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors logró una victoria valiosa por 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, pero la alegría se vio opacada por la lesión de su arquero titular, Agustín Marchesín. El Departamento Médico del club confirmó que Marchesín sufrió una lesión muscular grado II en el gemelo derecho. El tema es que, ahora, tiene un grave problema con respecto a lo que necesita para su recuperación.

La lesión se produjo durante una jugada tensa, cuando Marchesín, bajo presión de Facundo De La Vega y con el campo resbaladizo por la lluvia, optó por esquivar al rival en lugar de despejar. Aunque la maniobra fue efectiva, inmediatamente sintió un dolor agudo y tuvo que pedir ayuda médica. En ese instante, se lo escuchó decir a sus compañeros: “me rompí”. De esta forma, se espera que esté afuera de las canchas por un período estimado de dos a tres semanas, dependiendo de cómo evolucione su recuperación.

Tras la atención médica, el arquero no pudo continuar y fue reemplazado por Leandro Brey, quien ahora se perfila como su posible sucesor en el arco. Además, el entrenador Miguel Ángel Russo comentó tras el partido: “Tenemos 21 días para el próximo partido”, dando a entender que Marchesín no estará para el duelo contra Rosario Central el domingo 14 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito.

La lesión llega en un momento clave para Boca, que venía de superar una racha negativa de 12 partidos sin victorias. Marchesín fue fundamental para mantener el arco en cero en los últimos encuentros, incluyendo el triunfo ante Aldosivi donde salvó un remate peligroso de Tiago Serrago. Con los goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el Xeneize sumó su tercer triunfo consecutivo y se posicionó tercero en la Zona A con 12 puntos, a solo dos puntos de la cima. Además, en la tabla anual alcanzó los 45 puntos, superando a Rosario Central por diferencia de gol y entrando en zona de clasificación para la Copa Libertadores.

En cuanto a la plantilla, la ausencia de Marchesín obliga a Russo a confiar en Brey, de 22 años, mientras que Sergio Romero, recuperado de una operación de rodilla y un incidente en La Bombonera, aún no jugó en 2025 y solo fue convocado para concentrar. Javier García también aparece en consideración, pero el cuerpo técnico prioriza a los más activos.