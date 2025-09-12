Otra vez Foster Gillett: revelan que causó una "ruptura" en un grande del fútbol argentino

El nombre de Foster Gillett volvió a sonar en el fútbol argentino en las últimas horas y es que lo vincularon con uno de los clubes grandes del fútbol argentino. Después de lo sucedido con Estudiantes de La Plata, trascendió que el controversial empresario estadounidense causó una "ruptura" en San Lorenzo de Almagro tras mantener charlas con Marcelo Moretti. Un exdirigente de la institución de Boedo salió con los tapones de punta contra el presidente y ventiló todos los detalles.
Se trata de Martín Cigna, quien se desempeñó como Secretario General y vocal que presentó su renuncia -no tratada en Comisión Directiva- en el "Ciclón" a principios de septiembre. Su salida significó un duro golpe para el mandamás ya que era una persona clave en la cúpula de San Lorenzo. Ahora, semanas después de confirmar su alejamiento del club contó todo sobre el vínculo del propio Moretti con el mencionado magnate.
Revelaron los detalles de las charlas de Moretti con Foster Gillett en San Lorenzo
"Es verdad y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones", sostuvo Cigna acerca del vínculo del presidente con el empresario estadounidense. A su vez, contó que en el club "hay hace rato personajes raros de los cuales muchas veces no conoces sus verdaderas intenciones. San Lorenzo fue, es y será siempre una Sociedad Civil. Es un club de fútbol pero tiene un rol social impresionante en la Ciudad de Buenos Aires y no debe renunciar jamás a esa esencia".
Claro que, no es el primer escándalo en el que se lo ve envuelto a Gillett, quien no sólo causó problemas en nuestro país sino también en otras ligas del mundo como sucedió recientemente en Uruguay con Rampla Juniors. En esta ocasión, según confirmó el exdirigente del "Ciclón" en una entrevista con TyC Sports, el magnate pudo haber firmado un precontrato con Moretti que "tampoco sería válido" y que "no pasaría la Comisión Directiva al no ser firmado por un secretario y la Asamblea no lo permitiría".
Las declaraciones de Cigna tuvieron lugar horas antes del clásico entre el conjunto de Boedo y Racing que tendrá lugar este viernes 12 de septiembre desde las 19 en el Cilindro. El conjunto comandado por Damián Ayude irá por un triunfo que lo igualaría con River -un partido menos- en la tabla de la Zona B del Torneo Clausura. Por su parte, la "Academia" quiere salir del fondo antes del duelo ante Vélez por la Copa Libertadores. La transmisión del encuentro en cuestión estará a cargo de ESPN Premium (cable y Pack Fútbol). En tanto, el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.
El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2025
- Fecha 8 - Racing vs. San Lorenzo - viernes 12 de septiembre a las 19.
- Fecha 9 - Independiente vs. San Lorenzo - domingo 21 de septiembre a las 14.30.
- Fecha 10 - San Lorenzo vs. Godoy Cruz - sábado 27 de septiembre a las 16.45.
- Fecha 11 - Lanús vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 5 de octubre con horario a definir.
- Fecha 12 - San Lorenzo vs. San Martín de San Juan - fin de semana del domingo 12 de octubre con horario a definir.
- Fecha 13 - Atlético Tucumán vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 19 de octubre con horario a definir
- Fecha 14 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 15 - Rosario Central vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 16 - San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín - fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.