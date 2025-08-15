Otro golpazo para Foster Gillett y las SAD: la decisión de Rampla Juniors de Uruguay con el empresario

Otro golpazo para Foster Gillett: la decisión de Rampla Juniors con el empresario.

Foster Gillett volvió a ser noticia en las últimas horas y continúa el escándalo con el Rampla Juniors de Uruguay. El elenco que hoy milita en la segunda división de su país atraviesa un momento por demás complicado ya que debe pagar una deuda que puede derivar en su descenso a tercera. A raíz de esta cuestión que mantiene en vilo tanto a hinchas como dirigentes, desde la institución publicaron un comunicado acerca de las medidas que tomaron con respecto al empresario estadounidense.

A través de sus redes sociales, el equipo "Picapiedra" confirmó que intimó al impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas que se vinculó con Estudiantes de La Plata en el fútbol argentino con el fin de cumpla el contrato firmado desde un principio. Lo cierto es que el club está obligado a abonar una suma de 90 mil dólares, cifra por demás irrisoria para el fútbol mundial, para "sobrevivir" en la mencionada categoría. A su vez, cabe destacar que el dinero todavía no llegó y hay preocupación.

El comunicado de Rampla Juniors sobre Foster Gillett

"De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea de Socios celebrada el 6 de agosto de 2025, en el día de ayer se procedió a intimar al Sr. Foster Gillett al cumplimiento del contrato suscrito entre Rampla Juniors F.C. y Soriano S.A.D", escribieron en las cuentas oficiales de la institución. Estas palabras hacen referencia justamente al dinero que el mencionado empresario le debe al club uruguayo que hoy pasa por su peor momento.

Un detalle no menor es que, en diálogo con Siempre al diez, el programa de Ezequiel Fernández Moores en El Destape 1070, desde el medio partidario uruguayo Espacio Picapiedra denunciaron que la deuda no sólo tiene que ver con los valiosos terrenos que tiene el club -la sede sociales está frente al Río de La Plata-, sino también se le deben tres meses al cuerpo técnico femenino, tres meses al de juveniles y mucho más a administrativos. "Siempre dice que la plata va a estar la semana próxima pero nunca aparece. La posponen y ahora tiene una fecha límite, pero si Rampla no paga va a haber un descenso por escritorio", reveló el responsable del medio charrúa, Camilo Acevedo.

La pésima gestión del magnate estadounidense también se ve reflejada en los números y los hinchas no lo perdonan. De hecho, marchan en el penúltimo puesto del campeonato de segunda división con tan sólo 13 puntos producto de 3 triunfos, 4 empates y 13 derrotas. Los fanáticos se hicieron notar con afiches pegados en la sede en contra del empresario argentino Guillermo Tofoni y el propio Gillett con el mensaje "Nunca más en Rampla".

Rampla Juniors de Uruguay intimó a Foster Gillett.

El director deportivo de Rampla, Humberto Grondona liquidó a Foster Gillett y a la dirigencia

Mientras el propietario de la institución continúa sin aparecer, Humberto Grondona, quien asumió como director deportivo gracias a Tofoni, disparó contra él luego de la derrota contra Atenas en condición del local: "El domingo después del partido en una reunión se le trasmitió a Foster Gillett las inquietudes que tiene que cumplir y esperemos. Acá no hay que enojarse. Si vos asumiste la responsabilidad de meter una SAD en un club, tenés que responder, y se terminó. Y después, si se quiere ir, que se vaya. Pero ahora tiene que responder. Tampoco se puede manejar un club a 20.000 kilómetros donde capaz que estás tomando solo o esquiando, y nosotros estamos poniendo la cara permanentemente".