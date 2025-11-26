AliExpress prohíbe la venta de muñecas sexuales chinas tras investigación de Reuters

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra el logotipo de AliExpress

ters) -AliExpress, la web de Alibaba, dijo que ha prohibido en su mercado la venta de muñecas sexuales infantiles a un vendedor con sede en China, tras un examen de Reuters sobre si la venta de los productos cumplía las leyes de la Unión Europea y Estados Unidos.

Reuters alertó por primera vez a AliExpress de los anuncios el 14 de noviembre, cuando la empresa dijo que los retiraría por precaución, pero que las muñecas no infringían sus políticas porque eran de construcción rígida sin función sexual.

Sin embargo, en una declaración posterior a Reuters el 25 de noviembre, AliExpress dijo que había "decidido cerrar permanentemente este vendedor debido a su falta de honradez en este grave asunto".

Reuters identificó cuatro listados de muñecas que se asemejaban a menores y que estaban a la venta en Europa y Estados Unidos a través de AliExpress en la semana posterior a que la fiscalía de París dijera que tanto la firma como el minorista en línea Shein estaban siendo investigados por difundir imágenes o representaciones de menores de carácter pornográfico.

En entrevistas, cuatro abogados dijeron que las imágenes encontradas por Reuters en AliExpress incluían características comúnmente asociadas con la sexualización infantil, incluyendo uniformes escolares y expresiones infantiles.

Los productos eran ofrecidos por Guava Dolls, cuya página de vendedor en el mercado AliExpress indicaba que tenía su sede en la provincia china de Shandong.

Guava Dolls no respondió a las múltiples peticiones de comentarios realizadas por correo electrónico y redes sociales.

"Descubrimos que el vendedor era deshonesto en sus comunicaciones con nosotros. El vendedor negó repetidamente haber vendido nunca juguetes sexuales en ninguna plataforma", dijo AliExpress.

AliExpress dijo que el vendedor había admitido, tras ser confrontado con capturas de pantalla enviadas por Reuters, que aceptaba pedidos personalizados en otras plataformas y, como resultado, había sido cerrado permanentemente.

MAYORES OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS EN EUROPA

AliExpress, Shein y Temu se enfrentan a mayores obligaciones regulatorias en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea debido a su designación como plataformas en línea muy grandes (VLOP).

Un portavoz de la Comisión Europea dijo a Reuters que estaba "supervisando cuidadosamente el cumplimiento de la DSA por parte de AliExpress".

AliExpress dijo a Reuters que en el futuro implicaría más a terceros para ayudar a supervisar su plataforma.

La investigación francesa se inició cuando un organismo de control de los consumidores detectó muñecas sexuales infantiles en el mercado de Shein.

El miércoles, la Comisión Europea pidió a Shein que facilitara información sobre las medidas que adopta para proteger a los menores de contenidos inapropiados para su edad y sobre las medidas que toma para evitar que circulen productos ilegales en su plataforma.

Anteriormente, Shein dijo que había sancionado a los vendedores de las muñecas, aplicado una prohibición mundial de las muñecas sexuales en su sitio y suspendido temporalmente su mercado en Francia.

AliExpress declaró a Reuters, tras el anuncio de la investigación el 4 de noviembre, que había retirado anuncios similares y que los vendedores que infringieran sus políticas serían sancionados.

Según sus normas, el contenido no debe ser sexualmente explícito ni perjudicial para los menores, y sus políticas de anuncios prohíben "cualquier artículo que muestre o sugiera sexo con menores".

En un principio había dicho que los productos eran "muñecas de anime" destinadas a los fans de la animación japonesa y no muñecas sexuales.

La cuenta de Guava Dolls en X lleva publicando fotos sexualmente explícitas de las muñecas desde 2023, con enlaces a AliExpress.

AliExpress declinó hacer comentarios sobre esos enlaces.

En algunos países europeos, como Francia, Alemania y Gran Bretaña, vender o facilitar el acceso a muñecas sugerentes para niños se considera ilegal, independientemente de su funcionalidad.

Los organismos nacionales de protección de los consumidores suelen clasificar tales artículos como similares a imágenes de abuso sexual en virtud de las leyes de protección de la infancia.

Los abogados a los que Reuters mostró los listados de AliExpress afirmaron que infringían las normas nacionales y de la UE.

"El tamaño de la muñeca, sus características sexuales muy claras y su lencería sugerente la convierten en un objeto sexual y no en un juguete", dijo Christine Cerrada, abogada y asesora jurídica del grupo francés de protección de la infancia L'Enfance au Coeur.

Las muñecas estaban a la venta en países de la UE como Francia, España e Italia, así como en Estados Unidos y Gran Bretaña.

(Hugo Lhomedet y Maria Rugamer en Gdansk y Helen Reid en Londres. Edición de Matt Scuffham y Alexander Smith, Editado en español por Juana Casas)