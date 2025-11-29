Ñoquis del 29: recetas y tipos de ñoquis recomendadas por grandes chefs de Buenos Aires

Los ñoquis del 29 continúan siendo un ritual culinario que reúne a distintas generaciones alrededor de preparaciones caseras y sabores tradicionales

Las celebraciones del 29 de cada mes adquieren un sabor especial con los tradicionales ñoquis, una costumbre arraigada en la región y protagonista de múltiples mesas familiares. Las recetas de cocina ofrecidas por reconocidos chefs porteños permiten descubrir nuevas versiones que combinan técnica, sabor y creatividad, con propuestas ideales para renovar este clásico.

Ñoquis de provoleta: una receta innovadora de Enero Restaurant

Entre las propuestas más originales se encuentran los ñoquis de provoleta, creados por el equipo de Enero Restaurant. Esta preparación combina la suavidad del puré de papa con la intensidad del queso, logrando una textura única y un perfil de sabor ideal para acompañar con salsas frescas o clásicas.

Ingredientes (para 6 porciones)

Provoleta rallada, 300 g

Puré de papas neutro, 150 g

Harina 0000, 300 g

Leche, 500 ml

Huevo, 2 unidades

Manteca, 50 g

Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Calentar la leche con el puré de papas y la manteca sin que llegue a hervir. Incorporar la provoleta rallada y mezclar hasta integrar. Agregar la harina de golpe y unir hasta obtener una masa irregular. Retirar del fuego y sumar los huevos rápidamente. Pasar la mezcla a una manga con boquilla ancha. Hervir agua y cortar cilindros de 2 cm directamente sobre el hervor. Retirar cuando floten y saltear con la salsa elegida.

Este tipo de ñoquis admite variantes con diferentes quesos y combina especialmente bien con salsa pomodoro, ajo frito, albahaca fresca y aceite de oliva.

Ñoquis de espinaca: una versión equilibrada y sabrosa

La chef Natalia Czerwonogora, de Cosi Mi Piace, propone una opción ligera y llena de color: los ñoquis de espinaca. Ideales para quienes buscan una alternativa más vegetal sin resignar textura ni sabor.

Ingredientes (para 3 porciones)

Papas medianas, 3 unidades

Espinacas, 120 g

Harina común, 120 g

Sal, 1 cucharadita

Queso parmesano, 40 g

Mantequilla, 30 g

Preparación

Cocinar las papas enteras en agua con sal, pelarlas y pisarlas en caliente. Procesar las espinacas con un poco de agua. Unir espinaca y papa, sumar la harina gradualmente y formar una masa maleable. Armar cilindros de 1 cm de diámetro y cortar piezas de igual tamaño. Hervir en agua con sal y retirar cuando los ñoquis suban a la superficie. Servir con la salsa preferida.

Ñoquis de sémola a la romana: una opción tradicional con crema de espinaca y hongos

Granero presenta una variante clásica italiana adaptada con un toque porteño. Estos ñoquis de sémola destacan por su textura firme y su combinación con una crema suave y aromática.

Ingredientes (1 porción)

Sémola de grano duro, 100 g

Leche, 250 ml

Manteca, 35 g

Parmesano rallado, 90 g

Huevo, 1 unidad

Pimienta y nuez moscada, a gusto

Para la crema de espinaca

Crema de leche, 50 ml

Espinaca, 10 g

Parmesano rallado, 10 g

Ajo en polvo, 1 g

Hongos frescos (opcional), 30 g

Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Calentar la leche con manteca hasta hervir. Volcar sobre un bowl con la sémola y especias; mezclar sin amasar. Dejar enfriar a 40–50 °C y añadir queso y huevo. Formar los ñoquis. Para la salsa, saltear hongos y sumar crema, espinaca, queso y ajo hasta espesar.

Las nuevas versiones de ñoquis incorporan ingredientes variados y técnicas actualizadas que permiten renovar este clásico sin perder su esencia

Ñoquis caseros de papa con estofado de roast beef

La Dorita rescata la versión más tradicional, acompañada por un estofado intenso y aromático, ideal para un almuerzo de domingo o una mesa abundante del 29.

Ingredientes para los ñoquis:

Papa, 1 kg

Huevos, 2 unidades

Harina de trigo, 300 g

Sal, nuez moscada y queso rallado, a gusto

Para el estofado:

Roast beef, 500 g

Cebolla, 300 g

Zanahoria, 1 unidad

Ajo, 2 dientes

Vino blanco, 100 cc

Tomate en lata, 2 unidades

Condimentos y aceite de oliva, a gusto

Procedimiento

Hervir las papas, pelarlas y hacer un puré. Mezclar con harina, huevos y condimentos hasta unir la masa. Formar cilindros, cortar piezas y marcarlas con tenedor. Cocinar en agua hirviendo y retirar al flotar. Para el estofado, dorar la carne y sumar vegetales, vino y tomate. Cocinar entre 90 y 120 minutos y servir sobre los ñoquis.

Estas propuestas de recetas de cocina permiten renovar el ritual de los ñoquis del 29 con técnicas variadas y sabores que reflejan la creatividad de los chefs porteños. Cada versión aporta una identidad distinta para mantener viva una tradición que continúa reuniendo a generaciones alrededor de la mesa.