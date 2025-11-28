Lo quiso Gallardo en River: el refuerzo que Riquelme quiere en Boca 

Román comenzó a pensar en los jugadores a sumar a Boca de cara la temporada 2026

La temporada del fútbol argentino todavía no llegó a su fin y el mercado de pases se encuentra cerca de comenzar, pero esto no es ningún impedimento para que comiencen a circular algunos nombres. En el caso de Boca, se conoció que Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda estarían interesados en un jugador que Marcelo Gallardo en su momento quiso sumar a River y no pudo lograrlo por un motivo que todavía no es del todo claro.

Hasta el momento, el desempeño del Xeneize señala que logró regresar a la Copa Libertadores y se encuentra clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. En este campeonato se tendrá que cruzar con Argentinos Juniors en la tarde del próximo domingo 30 de noviembre. Aunque hay planes en marcha para captar refuerzos que permitan tapar algunos de los problemas que el equipo presentó a lo largo del año como así también elevar la jerarquía del plantel.

El volante estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de River en el pasado

“El nombre de Matko Miljevic es uno de los que ya suene fuerte como posibilidad. el entorno del futbolista de Huracán reconoció que recibió llamados por parte de Boca para consultar por su situación, algo que ya había ocurrido en el pasado, especialmente cuando vestía la camiseta de Newell’s Old Boys”, expresó desde el portal Bolavip. Un jugador que para el sitio Transfermarkt se encuentra valorado en 5 millones de euros.

Es un interés que se encuentra pensado para darle a la mitad de la cancha, pero más que nada en la parte ofensiva, una variante que pueda transformarse en titular o una clara alternativa con el paso de los partidos. Algo que está motivado por la falta de regularidad del chileno Carlos Palacios, que vivió momentos duros en su relación con los hinchas por una serie de actos de indisciplina. Mientras que Alan Velasco no termina de convencer y las lesiones lo fueron corriendo de la consideración del cuerpo técnico.

Por otro lado, se desprende que Huracán dispone del 50% de la ficha de Matko MIljevic y que podría sentarse a negociar con Boca siempre y cuando se encuentre asegurado un ingreso base de 3 millones de euros. Una cifra que no es considerada disparatada, y que generaría que las conversaciones alcancen buenos términos cuando la participación del equipo de La Ribera llegue a su fin en el Torneo Clausura.

No obstante, hay un detalle más que particular en el pasado del volante ofensivo del Globo. “Cuando escucho que Gallardo me quiere, que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, es algo lindo porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Yo hoy en día me debo a Huracán… obviamente que, si en algún momento llega un llamado… Un jugador siempre quiere progresar, River es un gran club», señaló hace un tiempo en una entrevista que le realizaron en TNT Sports.

Aunque ese no es el único comentario que hizo, porque también fue protagonista de una revelación más que considerable. "Cuando era chico seguía mucho a River, mi familia es hincha, pero hoy soy simpatizante", expresó en Radio La Red. Su pase al "Millonario" estaba a nada de concretarse pero el propio jugador acusó que hubo llamados, que habrían llegado por parte de Argentinos Juniors, para que no pusiera la firma.