El mercado de pases 2026 de Boca: refuerzos, bajas y rumores

Juan Román Riquelme piensa en el armado del Boca 2026.

Lo que comenzó como un año difícil para Boca Juniors, poco a poco empezó a ser esperanza. El "Xeneize" logró el objetivo de regresar a la Copa Libertadores, que la podrá disputar en la edición 2026 desde la fase de grupos. Con el objetivo claro, el armado del plantel es uno de los grandes desafíos que enfrenta la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, que intentará tener un equipo competitivo para ser protagonista en el torneo.

En primer lugar, lo que hace falta definir es quien será el director técnico del equipo. Todos los caminos conducen a Claudio "Sifón" Úbeda, quien tiene un gran presente en el elenco de La Ribera, donde consiguió el primer puesto en la fase de grupos del torneo Clausura 2025 y venció en el superclásico a River. Un gran nivel que fue respaldado por el gran referente del plantel, Leandro Paredes, que valoró su gestión.

Los posibles refuerzos de Boca en 2026

La institución tiene dos grandes sueños europeos en vista, que son los de Paulo Dybala y Marco Verrati. En el caso del mediocampista italiano, Riquelme se comunicó con el futbolista para expresarle su deseo de que se sume al Xeneize en 2026. Verratti juega en Al-Duhail de Qatar y durante su paso por PSG fue compañero de Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera.

En cuanto a Dybala, el talentoso delantero cordobés tiene contrato con la Roma hasta junio, Boca no pierde la esperanza de que "La Joya" pueda sumarse a principio de año, buscando una resolución similar a la que, meses atrás, le permitió incorporar a Paredes. Dybala habló sobre su vínculo con Boca y la presión que le ejerce su ex compañero en Roma y la Selección Argentina para que se ponga la camiseta azul y oro. "Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca. A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país", destacó "La Joya", en conversación con "Los Edul".

Paulo Dybala, el sueño de Boca.

Los jugadores que regresan de sus préstamos

El conjunto Xeneize podrá volver a contar con varios jugadores en enero, al terminarse sus respectivos préstamos. Entre todos los nombres que vuelven al club destacan los de Jabes Saralegui y y Renzo Giampaoli, que mantuvo un buen nivel en Gimnasia. Marcelo Weigandt, Gonzalo Maroni, Gonzalo Morales, Juan Ramírez, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Bruno Valdez son otros de los que vuelven a quedar a disposición, aunque no serían retenidos y su futuro estará fuera del club.

Las bajas de Boca en 2026

En cuanto a los futbolistas que se irán, todo indica que se marcharán de La Ribera Javier García, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Cristian Lema, Mateo Mendía, Frank Fabra, Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson.