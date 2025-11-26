Reparto de "Envidiosa", temporada 3 de la serie argentina de Netflix: quiénes actúan

Elenco de la temporada tres de "Envidiosa", disponible en Netflix.

La tercera temporada de Envidiosa, una de las producciones argentinas más comentadas de Netflix, vuelve a poner a Vicky en el centro de un huracán emocional. Aunque empieza convencida de que está lista para asumir un nuevo capítulo en su vida: una relación más sólida con Matías, un crecimiento profesional como arquitecta y hasta la posibilidad de convertirse en madre, sus inseguridades terminan dinamitando cada uno de esos planes. La historia se mueve entre la comedia, la incomodidad y el drama íntimo, y gran parte de su potencia recae en el elenco que sostiene a los personajes clave de esta temporada.

Protagonistas de "Envidiosa", tercera temporada

Vicky – interpretada por Griselda Siciliani. La protagonista vive una batalla interna constante. Tras obtener su título, sueña con un trabajo estable, pero un puesto que creía suyo termina en manos de una colega más joven. Mientras tanto, intenta avanzar hacia la maternidad, aunque descubre que el deseo no es tan claro como pensaba. En esta tercera temporada, Vicky toca fondo emocionalmente y se ve obligada a admitir qué quiere realmente.

Griselda Siciliani.

Matías – interpretado por Esteban Lamothe. El compañero más paciente que Vicky podría tener enfrenta su propio punto de quiebre. Entre un nuevo trabajo, cambios personales y una revelación que escondió durante años, Matías se convierte en la pieza central del conflicto. Su secreto es el detonante del final de temporada.

Esteban Lamothe.

Lola – interpretada por María Abadi. Compañera de trabajo de Matías, carismática y sin tabúes. Lola funciona como un espejo incómodo para Vicky: propone vínculos abiertos, relativiza la monogamia y desafía los modelos tradicionales. Su presencia activa los celos e inseguridades de la protagonista, y también es quien ayuda a Matías a repensar lo que quiere.

María Abadi.

Fernanda – interpretada por Lorena Vega. La psicóloga de Vicky cumple un rol decisivo. Fernanda insiste en que su paciente afronte sus temas no resueltos, en especial el miedo al rechazo y la presión social por la maternidad. Su consultorio es uno de los espacios donde la serie más se permite profundizar en el trasfondo emocional del personaje principal.

Lorena Vega.

"Virtudes" – interpretada por Nicki Nicole. Apodada así por Vicky, es la arquitecta joven que obtiene el trabajo que la protagonista deseaba. Su figura simboliza el miedo a ser reemplazada y la ansiedad por la competencia, temas recurrentes en la serie.

Nicki Nicole.

Este elenco impulsa la tercera temporada de Envidiosa con una mezcla de crisis, humor y revelaciones fuertes. La historia avanza hacia un final explosivo y prepara el terreno para lo que será la cuarta temporada, que ya está en desarrollo.