Amor Explosivo es opción divertida y atrapante, disponible en HBO Max.

Los usuarios de HBO Max están enganchados con una película que dura menos de una hora y media y tiene una trama de acción que atrapa a todos los espectadores. Se trata de Amor Explosivo (originalmente Love Hurts), una ficción estrenada en Estados Unidos en febrero de este año.

El filme está protagonizado por Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Mustafa Shakir, Lio Tipton, Cam Gigandet, Marshawn Lynch y Sean Astin. Amor Explosivo fue escrita por los autores Matthew Murray, Josh Stoddard y Luke Passmorey y dirigida por el cineasta Jonathan Eusebio, quienes pergeñaron una obra que se convirtió en un éxito en HBO Max.

La historia de Amor Explosivo se basa en Marvin Gable, un agente inmobiliario que acaba de ser distinguido con el premio más importante de su empresa, entregado por su jefe y mentor, Cliff Cussick. En su labor diaria lo acompaña Ashley, su asistente, una joven con un humor ácido y un visible desánimo, que con frecuencia expresa su deseo de renunciar, aunque Marvin intenta motivarla para que continúe.

Desde HBO Max hicieron una sinopsis oficial de Amor Explosivo y escribieron: "Un adorable agente inmobiliario (Ke Huy Quan) debe retomar su pasado como sicario cuando su antigua socia regresa con una última misión": Al mismo tiempo, indicaron que se trata de una ficción apta para personas mayores de 16 años.

Escena de Amor Explosivo.

Elenco completo de Amor Explosivo

Ke Huy Quan como Marvin Gable, un ex sicario convertido en exitoso agente inmobiliario.

Ariana DeBose como Rose

Daniel Wu como Alvin "Knuckles" Gable, el hermano distanciado de Marvin

Marshawn Lynch como Rey

Mustafa Shakir como Cuervo

Lio Tipton como Ashley

Rhys Darby como Kippy Betts

André Eriksen como Otis

Sean Astin como Cliff Cussick

Cam Gigandet como Renny Merlow

Drew Scott como Jeff Zaks

