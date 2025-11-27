Real Sociedad vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Real Sociedad recibe el próximo domingo 30 de noviembre a Villarreal por la fecha 14 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Anoeta.
Así llegan Real Sociedad y Villarreal
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad sacó un triunfo frente a Osasuna, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 6 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Mallorca. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 3 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 2.
El local está en el noveno puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (9 PG - 2 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|4
|Atlético de Madrid
|28
|13
|8
|4
|1
|14
|9
|Real Sociedad
|16
|13
|4
|4
|5
|-1
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 15: vs Alavés: 6 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Girona: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas