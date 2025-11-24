Boca mostró su jerarquía y le ganó a Talleres en la Bombonera

Boca Juniors derrotó en La Bombonera por 2-0 a Talleres de Córdoba, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria el “Xeneize” clasificó a los cuartos de final, en los que deberá medirse ante Argentinos Juniors.

Los dos goles del elenco comandado por el director técnico Claudio Úbeda fueron realizados por el centro delantero uruguayo Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

Durante el transcurso del primer parcial el conjunto de la ribera desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de su contrincante, que se focalizaron en el aspecto colectivo pero no lograron neutralizar las individualidades. En el minuto 28, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. Leandro Paredes envió un corner que terminó con un cabezazo de Lautaro Di Lollo que pegó en el travesaño y Merentiel, de erremetida, lo empujo de cabeza a la red.

En el cierre, Talleres tuvo una chance clara para igualar el marcador desde los doce pasos, pero el arquero Agustín Marchesín desvió el disparo de Mateo Valentín Caceres. De esta manera, el “Xeneize” consolidó el 1-0 en el tanteador de la primera etapa. En el complemento el elenco local regresó al terreno de juego con la misma actitud ofensiva que demostró durante el primer tiempo y generó diversas oportunidades claras de gol.

A tan solo 20 segundos del arranque del segundo tiempo, Boca extendió su ventaja en el marcador. Merentiel aprovechó un centro preciso de Lautaro Blanco y convirtió el seguindo.